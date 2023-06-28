Главные новости за 28 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Экипаж вертолета Ка-52, разбившегося во время мятежа ЧВК «Вагнер» предположительно в Воронежской области, состоял из псковских офицеров.

Со стороны Украины 27 июня по Белгородской области выпущен 31 снаряд и проведено шесть атак с беспилотников.

Самолет Ил-22, разбившийся 24 июня предположительно в Воронежской области, базировался на ивановском аэродроме.

Белорусский застройщик может построить в Воронежской области коттеджный поселок за 370 млн рублей.

Вышедшая в женскую волейбольную Суперлигу команда «ЮЗГУ – Атом» меняет название на «Атом – Курск».

Подконтрольный властям «Липецкдоравтоцентр» отремонтирует региональные дороги за почти 900 млн рублей.

В Белгороде продают 1,36 га земли со складом за 450 млн рублей.

Правительство Тамбовской области выделило еще 348 млн рублей на модернизацию аэропорта.