Самолет Ил-22, разбившийся 24 июня предположительно в Воронежской области, базировался на ивановском аэродроме

Самолет-воздушный командный пункт Ил-22, который якобы был сбит в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» в Воронежской области, базировался в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский.

25 июня военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова писала, что Ил-22 был сбит под Воронежем из системы ПВО частной компании, погибли десять членов экипажа. 27 июня президент Владимир Путин в обращении к россиянам отметил мужество павших героев-летчиков, которые «уберегли Россию от трагических разрушительных последствий» во время мятежа. При этом он не уточнил количество погибших или воздушные суда, на борту которых они находились. Воронежские власти вероятные атаки на самолеты и вертолеты в регионе 24 июня не комментировали.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о походе своих бойцов на Москву 23 июня. Ирина Куксенкова, сообщая о сбитом Ил-22, говорила, что он согласился выплатить 50 млн руб. в качестве компенсации родным погибших. Официально также подтверждена гибель двух пилотов из Псковской области сбитого бойцами ЧВК «Вагнер» вертолета Ка-52.

Как мятеж затронул Воронежскую и Липецкую области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин