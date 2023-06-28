Вышедшая в женскую волейбольную Суперлигу команда «ЮЗГУ – Атом» меняет название на «Атом – Курск»

Участник российской волейбольной Суперлиги, женская команда «ЮЗГУ – Атом» сменит название на «Атом – Курск». Как пояснили в правительстве региона, такое решение было принято по итогам голосования, которое прошло на официальной странице губернатора Романа Старовойта в социальной сети «ВКонтакте».

На выбор предлагались пять названий: «Виктория», «Фаворит», «Заря», «Искра» и «Атом – Курск». За последний вариант проголосовало свыше 71% пользователей. Игрокам клуба «это имя понравилось больше остальных». Сейчас команда находится в отпуске, но тренерский штаб уже начал работу по подбору новых игроков. Первые сборы пройдут на базе «Сейм», они начнутся 10 июля и продлятся три недели.

По данным властей, в этом сезоне команда будет выступать в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Косухина, подготовка зала уже началась. В сентябре в Курске должен пройти первый этап Кубка России.

О том, что у клуба «ЮЗГУ-Атом» может смениться название, в начале июня заявил Роман Старовойт. Он связал это решение с переходом команды в Суперлигу, уровень которой «требует и нового состава спонсоров». «Кроме того, планируется, что команда поменяет свой домашний зал. По этой причине существующее сегодня название клуба теряет актуальность»,- посчитал губернатор.

Ранее основными спонсорами курского клуба выступали Юго-Западный государственный университет и «Атомэнергосбыт».

Владимир Зоркий