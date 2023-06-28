Со стороны Украины 27 июня по Белгородской области выпущен 31 снаряд и проведено шесть атак с беспилотников

За 27 июня украинские военные выпустили по Белгородской области 31 снаряд, а также сбросили с беспилотников шесть взрывных устройств. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Наибольший ущерб пришелся на Грайворонский городской округ. Семь выстрелов из гранатомета было по селу Безымено, но обошлось без пострадавших и разрушений нет. В поселке Горьковский противник сбросил с беспилотника два взрывных устройства: никто не пострадал, но был поврежден один из инфраструктурных объектов, и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено.

По Белгородскому району было выпущено 14 снарядов: девять по Нехотеевке, три по Журавлевке и два по Наумовке. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском горокруге восемь прилетов зафиксировано в Терезовке. Пострадавших и разрушений нет.

В селе Долгое Валуйского горокруга противник сбросил с беспилотников четыре снаряда. Никто не пострадал, повреждена кровля в одном из сельхозпредприятий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях после начала спецоперации читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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