Экипаж вертолета Ка-52, разбившегося во время мятежа предположительно в Воронежской области, состоял из псковских офицеров

При крушении ударного вертолета Ка-52 во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, местом падения которого ряд Telegram-каналов называл Воронежскую область (официально эта информация не подтверждена), погиб экипаж из Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.

Погибшими оказались подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. «Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников»,— рассказал глава региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к военным и силовикам почтил память летчиков, погибших 24 июня при оперативно-боевых мероприятиях, минутой молчания.

Как мятеж затронул Воронежскую и Липецкую области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин