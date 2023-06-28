В Белгороде продают 1,36 га земли со складом за 450 млн рублей

Участок площадью 1,36 га продают в Белгороде за 450 млн руб. выставлен на продажу «Авито». Продавцом выступает частное лицо, которое не раскрывается.

Участок расположен на улице Зареченской, 136. На нем находится одноэтажный склад площадью 3,36 тыс. кв. м.

Высота потолков в здании составляет 5,5 м. Мощность электросети — 135 кВт, ее можно увеличить. На участке есть системы водоснабжения, водоотведения, отопления. Рядом со складом расположена парковка, подходящая для разгрузки грузовиков.

Ранее на фоне продолжающихся обстрелов в Белгородской области выставили на продажу объекты коммерческой недвижимости общей площадью более 80 тыс. кв. м на сумму почти 3 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчина выходит в кэш».

Алина Морозова

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