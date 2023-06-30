Искусство тянется к людям

Долгие годы Екатеринбург воспринимался как промышленный центр России, родина первого президента страны Бориса Ельцина или место, где погибла императорская семья Романовых. Сейчас власти и бизнес стремятся изменить отношение к городу, сделав из него пространство, воспринимающееся как центр современного искусства, открытое для творческих личностей. Для этого в Екатеринбурге создаются выставочные пространства, конгресс-холлы, креативные кластеры и музеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо делового туризма в Екатеринбурге набирает популярность культурно-познавательный туризм

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Помимо делового туризма в Екатеринбурге набирает популярность культурно-познавательный туризм

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Культурная жизнь в старом

Помимо увеличения турпотока за последние годы изменилась структура туризма в Екатеринбурге: доля деловых поездок снизилась, а люди стали чаще приезжать просто для отдыха. Как отмечают в мэрии, на это повлияла концепция развития Екатеринбурга как центра современного искусства и территории для творческих людей. Для этого в городе развиваются десятки креативных пространств разного масштаба и тематической направленности.

Некоторые из них обосновались в исторических зданиях, которые власти и бизнес реконструируют под новые цели. Так, в 2016 году группа «Синара» инициировала масштабную реконструкцию одного из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века — зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. До 1990-х годов там размещались медицинские учреждения, после помещения были заброшены. В 2019 году в них открылся культурно-выставочный комплекс «Синара Центр». Сейчас здесь находится одна из ведущих в России частных галерей, насчитывающая более 1,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и арт-объектов уральских художников. Кроме того, благодаря современному выставочному оборудованию в центре проводятся различные статусные международные проекты.

В мае прошлого года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил креативный кластер «Домна», который расположился в старинном особняке XIX века на улице Вайнера,16, где до Октябрьской революции находился магазин братьев Агафуровых. В первой очереди кластера работает коворкинг, лекторий, галерея, мастерские, бьюти-студии и оффлайн-магазин товаров уральских производителей. Вторая очередь «Домны» открылась в марте 2023 года. Там появились многофункциональные пространства с зонами отдыха и делового общения, лекторием, оснащенным сценой и современным мультимедийным оборудованием для проведения различных мероприятий, вместимостью более 250 человек. По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, «Домна» — это не только пространство для творческих людей, но и «достойная ивент-площадка, в которых Екатеринбург по-прежнему испытывает потребность».

Еще одно уникальное культурное пространство — креативный кластер «Л52» — создано на базе зданий в стиле конструктивизма, расположенных на проспекте Ленина,52. В 1930-х годах это был самый большой в СССР дом-коммуна, где жили представители технической и культурной интеллигенции. Теперь здесь находится филиал Музея истории Екатеринбурга и его новая выставочная площадка. «После того как местные жители поделились своими историями, сотрудники музея и художники перенесли их в комнаты и коридоры “Л52”. Тут нашлось место личным историям и общим воспоминаниям. Например, можно постоять в очереди на анализы, вспоминая государственные поликлиники»,— отмечают организаторы кластера.

Другим примером применения старинных зданий в качестве креативного пространства стал Центр индустриального наследия Эльмаша, открытый в помещениях бывшего кинотеатра «Заря». Жилой дом, где находился кинотеатр, был построен в 1955 году и входит в перечень особо охраняемых объектов культурного наследия Екатеринбурга. Из-за кризиса на фоне пандемии в 2020 году кинозал был закрыт, а помещениям решили найти новое применение. Ежегодно здесь планируется проводить до 200 мероприятий. Одновременно пространство может посещать до 500 человек.

Новые места

Помимо приспособления исторических зданий, в Екатеринбурге за прошедшее десятилетие было построено немало современных культурных пространств и площадок. Одним из крупнейших стал международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», открытый в 2011 году для международной промышленной выставки «Иннопром». Однако вскоре он стал многофункциональным комплексом, где проводятся как мероприятия регионального и федерального уровней, так и концерты всемирно известных артистов. Сейчас общая территория «Екатеринбург-Экспо» составляет 150 тыс. кв. м, куда входят четыре выставочных павильона и MTC Live Холл — единственный в Уральском федеральном округе конгресс-центр с концертной площадкой на 5 тыс. мест, конференц-залами, VIP-комнатами и ресторанной зоной.

Не менее знаковым местом для Екатеринбурга стал открытый в 2015 году Ельцин-центр. Он был построен в рамках федерального закона «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». Центр занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х. В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины. Сейчас Ельцин-центр — один из наиболее посещаемых культурных центров Екатеринбурга.

К 300-летию Екатеринбурга городские власти решили отреставрировать несколько десятков исторических зданий. В частности, будут отремонтированы Музей природы Урала, Музей истории и археологии Урала, Дом Актера, Оперный театр, Свердловская государственная детская филармония и другие объекты. Одним из ключевых проектов по обновлению культурного пространства стал центр «Эрмитаж-Урал». Он открылся в июле 2021 года в здании на улице Вайнера,11, где ранее находилась Свердловская картинная галерея. В годы Великой Отечественной войны в нем хранилась коллекция Эрмитажа, вывезенная из Ленинграда. За первый год работы культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» посетило около 105 тыс. человек.

Явления культуры

Туристы приезжают в город не только для посещения мероприятий мировых масштабов, но и для того, чтобы глубже познакомиться с биографией известных творческих личностей и историей знаковых культурных направлений. Примером последнего является уральский рок, который берет свое начало в 1986 году, когда образовался Свердловский рок-клуб. В него входили такие культовые группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации».

Многие рок-артисты, начинавшие выступать еще в СССР, гастролируют до сих пор. Среди них — группа «Чайф», образованная в 1985 году Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым. За 25 лет музыканты записали 22 альбома, последний из них, «Оранжевое настроение — III», вышел в 2020 году. Одной из ключевых персон свердловского рока можно назвать основателя и лидера групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова. За годы творческой деятельности он выпустил более 100 песен, сыграл самого себя в криминальном фильме Алексея Балабанова «Брат», а впоследствии занялся написанием музыки для фильмов и спектаклей.

В Екатеринбурге проводится международный музыкальный фестиваль Ural Music Night, придуманный Евгением Горенбургом. Он с 2015 года традиционно проходит в уральской столице в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В 2022 году мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

Ярким явлением театральной жизни Екатеринбурга стал режиссер и драматург Николай Коляда — художественный руководитель «Коляда Театра», автор более 120 пьес и лауреат многих литературных премий. Его пьесы ставят как в крупнейших российских театрах, так и за рубежом. Ежегодно Николай Коляда проводит в Екатеринбурге фестиваль пьес одного драматурга «Коляда-Plays», на который съезжаются труппы десятков театров России и дальнего зарубежья.

Екатеринбург также ассоциируется с именем легендарного советского писателя Владислава Крапивина. В 1961 году он создал в Свердловске детский отряд «Каравелла», члены которого по сей день занимаются журналистикой, морским делом и фехтованием. Другой знаковой личностью является Алексей Сальников, живущий на Урале с 1984 года. Лауреат «Национального бестселлера» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него», экранизация которого (фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебрянникова) получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Ключевыми именами свердловского кинематографа можно назвать Алексея Балабанова и Алексея Федорченко. Первым игровым фильмом Алексея Балабанова, который в 1984–1988 годах работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, был «Раньше было другое время», в нем принял участие «Наутилус Помпилиус». Всего он снял 14 игровых фильмов, не считая документальных и любительских, а Алексей Федорченко — 11 игровых фильмов, многие его работы становились лауреатами и призерами престижных кинофестивалей.

Илья Смирнов