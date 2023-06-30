Студенты доигрались до фестиваля

ВместоУниверсиады в Екатеринбурге в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Ожидается, что в нем примут участие около 3,5 тыс. спортсменов из более чем 30 стран. Несмотря на смену статуса мероприятия, его значение для города не уменьшилось. По мнению экспертов, фестиваль принесет Екатеринбургу серьезный экономический эффект и даст новый толчок для развития спорта и образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соревнования Международного фестиваля университетского спорта пройдут на шести объектах

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Соревнования Международного фестиваля университетского спорта пройдут на шести объектах

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из всемирного в международный

Изначально с 19 по 31 августа в Екатеринбурге должны были проходить XXXII Всемирные летние студенческие игры (Универсиада-2023). Однако в апреле прошлого года на фоне специальной военной операции РФ на Украине Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила об отложении права города на проведение игр. В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении вместо Универсиады Международного фестиваля университетского спорта: «Из-за ситуации в мире мы остались без Всемирных летних студенческих игр. Но мы практически полностью к ним готовы, поэтому решили заменить соревнования FISU на новый проект». В октябре соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

С отменой игр изменилась символика и логотип мероприятия. Талисманами Универсиады планировалось сделать трех персонажей: соболенка Кедри, оленя Ягги и девочку-малахит Хитти. Для фестиваля оставили только Кедри. Вместо латинской буквы U — логотипа Универсиады, объединяющего все эмблемы студенческих игр, — разноцветная надпись «ЕКАТ2023». «Талисман — неотъемлемая часть предстоящих соревнований, их наследие, которое формируется уже сейчас. Он должен привлекать внимание, быть современным, ярким. Кедри именно такой. Логотип участники и гости будут видеть в первую очередь. В его цветах, линиях и формах они должны узнавать наш город. Кто-то — природу, культуру, кто-то — элементы архитектуры конструктивизма»,— рассказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Если в Универсиаде должны были принять участие более 10 тыс. человек из 150 стран, то в Международном фестивале университетского спорта организаторы решили сделать акцент на количестве университетов-участников, а не на числе стран. Участвовать в соревнованиях будут спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет: студенты, аспиранты и выпускники вузов стран БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). «Предварительно участие подтвердила 31 страна. Это Латинская Америка, Африка, Азия. Планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Ожидаем большую команду из Китая. Хорошим результатом будет, если заявится 30–35 стран-участниц. Но мы не гонимся за количеством вымпелов, потому что у нас соревнования не между странами, а между студентами разных университетов»,— подчеркнул господин Чернов.

Всего ожидается приезд 4 тыс. участников, около половины будет из других стран. Спортсменов ожидается до 3,5 тыс. человек. Они будут соревноваться в 14видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, волейболе, дзюдо, мини-футболе (футзал), настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, самбо, спортивной борьбе, теннисе, тхэквондо и художественной гимнастике. Всего будет разыграно 193 награды.

Объекты расставили по местам

Для проведения мероприятия в Новокольцовском микрорайоне построили Спортивную деревню фестиваля (ранее — деревня Универсиады). На территории свыше 30 га возвели комплексы общежитий для участников фестиваля и Дворец водных видов спорта, где пройдут соревнования по плаванию и прыжкам в воду. После фестиваля комплекс будут использовать для тренировок и проведения соревнований мирового уровня. Помимо этого, в Новокольцовском было построено тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, общественный и медицинский центры, а также прогулочные и рекреационные пространства. В дальнейшем на базе деревни будет создан кампус Уральского федерального университета (УрФУ) — помимо студенческих общежитий здесь разместятся корпуса Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ.

Второй по площади спортивный объект фестиваля, Центр художественной и эстетической гимнастики, построили в Солнечном. Его возглавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер. После фестиваля в центре разместятся кружки и секции по художественной и эстетической гимнастике, балетная мастерская и хореографическая студия. Для соревнований по дзюдо и самбо в Академическом районе построили Дворец дзюдо. Четырех­этажное здание напоминает ворота тории — один из символов Японии. Ежедневно здесь могут заниматься более 1 тыс. человек.

Кроме того, были обновлены и действующие спортивные объекты. Во Дворце игровых видов спорта, где будут проходить соревнования по волейболу и мини-футболу, подготовили помещения и инженерную инфраструктуру, а в детской Академии тенниса «Гринвич» в Академическом районе создали корты с тремя видами покрытий — хард, грунт и искусственная трава.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Там же состоятся соревнования по настольному теннису, бадминтону, боксу, баскетболу 3х3, тхэквондо и спортивной борьбе. За счет сокращения количества видов спорта и задействованных для проведения соревнований площадок расходы на организацию фестиваля составят менее 4млрд руб. вместо 13 млрд руб., запланированных на Универсиаду.

Проведение фестиваля даст Екатеринбургу серьезный экономический эффект и толчок для последующего развития, считают эксперты. «Помимо спортсменов фестиваль привлечет большое количество туристов. Это приведет к увеличению спроса на гостиничные услуги, рестораны, транспортные услуги и развлекательные мероприятия. Проведение мероприятия также способствует привлечению дополнительных средств в бюджет города через спонсорскую поддержку и инвестиции»,— отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако основной эффект от фестиваля, полагает директор Института экономики и управления УрФУ Дмитрий Толмачев, будет связан с той инфраструктурой, которая была возведена для этого. «По сути, в Екатеринбурге появился новый микрорайон Новокольцовский с перспективным ядром в виде университетского кампуса. Таким образом, один из крупнейших университетов страны получит инфраструктуру европейского уровня, и это долгие десятилетия будет приносить городу серьезные дивиденды, в том числе в виде лучшего человеческого капитала и всех сопутствующих индустрий,— пояснил он.— Кроме того, появилась спортивная инфраструктура, благодаря которой город должен стать одним из крупнейших спортивных центров страны. В последующем объекты могут использоваться для проведения других масштабных мероприятий и вновь привлекать потоки гостей в регион».

Спортивные достижения Урала

В Екатеринбурге уже не в первый раз проходят крупные спортивные события. В 2018 году здесь прошли четыре матча Чемпионата мира по футболу, в 2019 году — чемпионат мира по боксу среди мужчин. Регулярно город проводит международные турниры по волейболу «Кубок первого президента России», «Кубок Кости Цзю» по боксу, турнир по мини-футболу и другие спортивные мероприятия.

Екатеринбург знаменит спортивными клубами: «Уралочка» (волейбол), «Автомобилист» (хоккей), УГМК (женский баскетбол), «Урал» (футбол), СКА (хоккей мячом). Также здесь родились и сформировались многие спортивные легенды. Один из них — советский хоккеист с мячом Николай Дураков. Сначала он выступал за уральские команды, с 1956 по 1975 год провел 50 игр за сборную СССР и забил 48 мячей. Является девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. В 2000 году признан лучшим хоккеистом XX века.

Самый титулованный волейбольный тренер мира и самый титулованный тренер России по игровым видам спорта Николай Карполь в 1968 году начал тренировать волейбольную команду «Уралочка» и руководит ей до сих пор.

Константин Цзю из Серова стал единственным в истории российским боксером, получившим звание абсолютного чемпиона мира. С девяти лет он занимался в секции бокса под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни. За профессиональную карьеру одержал 31 победу (25 нокаутом) и потерпел два поражения. Трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы.

Пловец Александр Попов на протяжении спортивной карьеры становился победителем летних Олимпийских игр 1992 и 1996 годов, является 20-кратным чемпионом Европы, рекордсменом мира и Европы. В 1996 году был признан лучшим спортсменом России.

Воспитанник екатеринбургской «Юности» Павел Дацюк стал единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. В разное время выступал за «Детройт» (США), «Ак Барс», «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист».

Катерина Якушева