«Мы закладываем основу для комфортной жизни горожан в будущем»

Екатеринбург начинал свою историю как завод-крепость. Он прошел путь от центра управления уральскими заводами до столицы Уральского федерального округа (УрФО). Свой юбилей Екатеринбург встречает в статусе современного мегаполиса, растущего и совершенствующегося. О том, каких экономических показателей город достиг к настоящему моменту, как власти и бизнес готовятся к празднованию 300-летия и какой эффект принесут торжественные мероприятия, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что реализованные в юбилейный год проекты повысят качество жизни горожан

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что реализованные в юбилейный год проекты повысят качество жизни горожан

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Review: В августе Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие. В каких направлениях экономики города больше всего заметен рост?

Алексей Орлов: Екатеринбург — это крупный динамично развивающийся город. По всем ключевым экономическим показателям мы ежегодно видим рост. Так, за 2022 год крупные и средние организации инвестировали в экономику Екатеринбурга 216,9 млрд руб., что на 23,3% больше объема вложений 2021 года. Оборот крупного и среднего бизнеса за год вырос на 17% и составил почти 3,6 трлн руб. Наибольшую долю в обороте по-прежнему занимают торговля (48,8%) и промышленное производство (31,4%). Последнее, кстати, демонстрирует ускорение роста показателей. По итогам 2022 года объем отгруженных товаров крупных и средних промпредприятий увеличился на 15,9% и составил 750,1 млрд руб., объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос на 18,7% — до 604 млрд руб.

Активно в Екатеринбурге развивается и девелопмент. Город продолжает входить в число лидеров в России по объему инвестиций в жилищное строительство. В подтверждение этого в прошлом году был обновлен исторический рекорд по введенному в эксплуатацию жилью — 1,59 млн кв. м. Принцип комфортной жизни распространяется не только на дома, придомовые территории, но и на городское пространство. Ежегодно мы благоустраиваем по несколько объектов. По итогам 2022 года Екатеринбург занял 6-е место в рейтинге крупнейших городов России по индексу качества городской среды, улучшив свой результат по сравнению с 2021 годом. Все это делается для самого главного — наших жителей.

R.: Что было сделано в рамках подготовки к празднованию юбилея?

А.О.: Процесс подготовки к 300-летию Екатеринбурга начался еще в 2019 году. Тогда был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. За прошедшие несколько лет мы успешно реализовали целый ряд крупных инфраструктурных проектов. Например, завершили строительство восьми школ, еще одну реконструировали, в девяти провели капитальный ремонт. Благодаря этому 7 тыс. юных екатеринбуржцев смогут обучаться в комфортной среде. Для поддержки и популяризации спорта с 2020 по 2022 год в рамках проекта «Спорт в каждый двор» было отремонтировано и оснащено оборудованием 36 спортивных площадок разного функционального назначения. В этом году планируется обновить еще семь площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо юбилейных мероприятий в городе пройдет Международный фестиваль университетского спорта

Фото: Глава Екатеринбурга Алексей Орлов / telegram Помимо юбилейных мероприятий в городе пройдет Международный фестиваль университетского спорта

Фото: Глава Екатеринбурга Алексей Орлов / telegram

Особое внимание при подготовке к юбилею мы уделяем общественным пространствам, чтобы горожане и гости города могли с комфортом провести здесь время. Было благоустроено семь общественных пространств, в том числе такая значимая территория, как Исторический сквер, где когда-то и зародился Екатеринбург. Во время праздничной недели мы откроем после реконструкции единственный в УрФО полноценный летний театр в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Также в этом году началось поэтапное благоустройство Литературного квартала. Там приведут в порядок фасады зданий, улично-дорожную сеть, тропинки и малые архитектурные формы. В перспективе на территории квартала появится современный многофункциональный центр с библиотекой, лекторием, букинистическим магазином, кафе.

Все работы проводятся не только для того, чтобы обновить город или решить какие-то проблемные вопросы. Наша цель также увековечить историю Екатеринбурга в новых объектах и проектах. Ярким примером является открытие в 2021 году культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Напомню, что в июне 1941 года из Ленинграда в Свердловск (ныне Екатеринбург) были эвакуированы 1,1 млн экспонатов Государственного Эрмитажа. Коллекции хранились в городской галерее, римско-католическом храме Зачатия святой Анны и доме инженера Ипатьева. В октябре 1945 года они вернулись в Ленинград. В знак благодарности Эрмитаж подарил Свердловску более 200 экспонатов.

Юбилей — это отличный повод рассказать о городе и прочувствовать его величие. Поэтому мы запустили официальный сайт 300-летия Екатеринбурга. Он является главной площадкой, где собрана вся информация о юбилее уральской столицы: новости, афиша мероприятий, информация о реализуемых инфраструктурных и культурно-просветительских проектах, таких как «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир» и «300 имен Екатеринбурга за 300 лет». Это истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его истории. Так сказать, летопись города в 300 историях и 300 именах.

R.: Принимает ли бизнес участие в подготовке?

А.О.: Екатеринбург позиционирует себя как город добра и соучастия. Поэтому осенью 2022 года администрация города совместно с представителями бизнес-структур сформировали реестр социальных инициатив бизнеса, или «реестр добрых дел». В него вошли более 100 мероприятий в самых различных сферах. Некоторые из них уже реализованы, другие еще реализуются. Так, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступила к благоустройству парка Энгельса. Компания «Россети Урал» выделила порядка 30 млн руб. на реконструкцию парка на улице Чкалова. Девелоперы приступили к благоустройству участка набережной реки Исеть — от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста — в рамках масштабного проекта по созданию единой набережной от Верх-Исетского пруда до Нижне-Исетского.

R.: Что интересного можно ожидать от праздничной программы?

А.О.: В целом программу празднования юбилея можно условно разделить на два блока: традиционные мероприятия и события, которые еще никогда раньше не проходили в нашем городе.

Впервые в Екатеринбурге состоится Форум российских городов трудовой доблести. И я горжусь, что он пройдет именно в нашем городе. Напомню, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу в 2020 году. Ключевыми темами форума станут патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия. Кстати, мы вышли на финишную прямую по строительству 42-метровой стелы «Город трудовой доблести» — самой высокой из подобных стел в стране. Еще одним уникальным подарком жителям станет вкусный двухдневный фестиваль «Да, Шеф» с участием Константина Ивлева, известного как основатель кулинарного направления «Новая Русская Кухня», телеведущий кулинарных шоу «Адская кухня» и «На ножах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2022 года Екатеринбург занял 6-е место в рейтинге крупнейших городов России по индексу качества городской среды

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ По итогам 2022 года Екатеринбург занял 6-е место в рейтинге крупнейших городов России по индексу качества городской среды

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кульминацией праздничной программы станет фестивальная неделя с 12 по 19 августа. На это время в Историческом сквере будет выстроена площадка с современной событийной инфраструктурой. Знаковыми акцентами программы послужат историческая реконструкция Екатеринбурга конца XIX века в Литературном квартале, трибьют-концерт Свердловского рок-клуба и гала-концерт в Историческом сквере. Екатеринбург ждет впечатляющий мультимедиа-перфоманс, в том числе мэппинг на здании городской администрации и серия арт-объектов с применением технологий дополненной реальности.

У всех горожан будет возможность прикоснуться к истории. В Историческом сквере пройдет выемка капсулы времени, заложенной в 1973 году в честь 250-летия города. Тогда в специальный колодец был опущен цилиндр из нержавеющей стали. В нем помещено «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе. А в исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября, состоится закладка нового послания в карбоновой капсуле будущим поколениям. Содержание новой капсулы мы сейчас обсуждаем с жителями города. Свои предложения можно оставить на официальном сайте 300-летия.

Фестивальная неделя Дня города сменится еще одним масштабным событием — Международным фестивалем университетского спорта, который станет одним из значимых событий празднования 300-летия Екатеринбурга. В юбилейный сезон также пройдут традиционные ежегодные флагманские мероприятия в культурно-досуговой сфере: Ural Music Night (Уральская ночь музыки), международная промышленная выставка «Иннопром», фестивали «Стенограффия», «Безумные дни», «Атмофест» и многие другие. Все они пройдут в течение лета в праздничном формате для большой аудитории.

R.: В связи с проведением множества различных мероприятий ожидается большой приток гостей. Готова ли инфраструктура города к этому?

А.О.: Мы уже не первый год работаем над тем, чтобы сделать Екатеринбург городом мировых коммуникаций, чтобы предоставлять возможность для встреч на удобных площадках в рамках больших событий. Город должен быть удобным для жизни, с развитой логистикой и комфортным общественным транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск движения по реконструированной развязке у концерна «Калина» запланирован на конец 2023 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Запуск движения по реконструированной развязке у концерна «Калина» запланирован на конец 2023 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нам удалось качественно развить и обновить улично-дорожную сеть Екатеринбурга. Был реконструирован знаковый для города Макаровский мост, отремонтировано около 2,5 млн кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2021 году началась реконструкция развязки у концерна «Калина» (пересечение скоростного кольца по Базовому переулку с Комсомольской улицей и Сибирским трактом). Это долгожданный проект, реализация которого идет в полную силу. Несмотря на плановый срок окончания работ, назначенный на 2024 год, мы ставим перед генеральным подрядчиком задачу запустить первую очередь движения уже к концу этого года.

Кроме того, в прошлом году было запущено движение по первой в стране межмуниципальной трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Еще один трамвайный маршрут планируем запустить в новый район города Академический, который сейчас испытывает трудности с транспортной доступностью. Помимо этого, в Екатеринбурге постепенно обновляется подвижной состав — к 300-летию город получит 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Десять из них уже вышли на городские маршруты.

R.: В каком направлении администрация планирует работать после проведения праздничных мероприятий?

А.О.: В юбилейный год история Екатеринбурга не завершается. Сейчас мы закладываем основу для комфортной жизни горожан в будущем. То, что было реализовано к юбилею, станет его наследием. Продолжится реализация проектов и после 2023 года. Речь идет о модернизации сферы ЖКХ, повышении надежности водоснабжения, водоотведения с учетом планов наших застройщиков по новым территориям. Будем обновлять коммунальную инфраструктуру на территориях, где реализуются проекты КРТ, потому что коммуникации там, как правило, серьезно изношены. Продолжим строить и реконструировать дороги и обновлять пассажирский транспорт.

Позаботимся и о туристическом облике города. В 2022 году проект Екатеринбурга в составе заявки Свердловской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города, который проводился по линии нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках этого проекта до конца года планируется установить подсветку исторических зданий и праздничную подсветку главной пешеходной улицы города — улицы Вайнера. Для удобства передвижения будут установлены туристические навигационные стелы, столбы с указателями, стойки с табличками у объектов культурного наследия и многое другое.

Но ключевая задача в этом году — завершить все инфраструктурные проекты, которые запланированы и их очень ждут наши горожане. Провести в течение года традиционные мероприятия, новые инициативы также пройдут под знаком празднования 300-летия. Основную оценку нам будут ставить жители Екатеринбурга, как эти мероприятия пройдут, как пройдет в августе основной общегородской праздник. Мы приложим все усилия, чтобы эта работа была выполнена на отлично.

R.: Что бы вы пожелали Екатеринбургу и его жителям в преддверии 300-летнего юбилея города?

А.О.: За свою трехвековую историю Екатеринбург проделал огромный путь. Город добился серьезных успехов в развитии и модернизации, облик мегаполиса стал красивее и современнее — был сделан большой шаг в создании комфортной и современной среды, которая открывает широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив.

А впереди нас ждет праздничное лето — яркое, захватывающее и волнительное! Пройдут мероприятия высочайшего уровня для людей всех интересов и вкусов. Мы сделаем все возможное, чтобы этот юбилейный год запомнился жителям и гостям нашего города. Чтобы они прочувствовали атмосферу праздника, душевности и единения. Чтобы получили настоящий праздник — такой, какого они достойны.

Сегодня мы продолжаем работать над тем, чтобы к своему большому юбилею Екатеринбург стал еще лучше и ярче. Уверен, 300-летие столицы Урала станет знаковым событием всероссийского масштаба! И все увидят, что город превосходит любую рекламу, сделанную о нем.

Беседовал Алексей Буров