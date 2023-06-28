Оборот нижегородских IT-компаний вырос на 18% за год

По итогам 2022 года оборот IT-компаний в Нижегородской области достиг 40 млрд руб., увеличившись на 18,2% за год. Налоговые отчисления таких предприятий составили 14,11 млрд руб. (+4,2%), сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Несмотря на серьезный удар, IT-отрасль не только устояла, но и пошла в рост. Отечественные компании оперативно отреагировали и предложили свои современные решения, которые не уступают зарубежным аналогам, заняли освободившиеся на рынке ниши»,— сказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Объем бюджетной поддержки IT-отрасли в 2022 году составил 476 млн руб., это рекордная сумма, по данным правительства.

Анастасия Еремина