Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оборот нижегородских IT-компаний вырос на 18% за год

По итогам 2022 года оборот IT-компаний в Нижегородской области достиг 40 млрд руб., увеличившись на 18,2% за год. Налоговые отчисления таких предприятий составили 14,11 млрд руб. (+4,2%), сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Несмотря на серьезный удар, IT-отрасль не только устояла, но и пошла в рост. Отечественные компании оперативно отреагировали и предложили свои современные решения, которые не уступают зарубежным аналогам, заняли освободившиеся на рынке ниши»,— сказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Объем бюджетной поддержки IT-отрасли в 2022 году составил 476 млн руб., это рекордная сумма, по данным правительства.

Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...