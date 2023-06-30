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Индекс цитируемости компаний и персон Екатеринбурга

Газета “Коммерсантъ-Урал” представляет исследование упоминаний екатеринбуржцев и екатеринбургских организаций в федеральных и мировых СМИ «Твердые знаки». Рейтинг подготовлен информационным центром ИД «Коммерсантъ-Урал». В основе исследования — индексактивного интереса читателей наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ к деятельности номинантов за 30-летний период.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Уже не первый раз узнаваемость Екатеринбурга за пределами Свердловской области становится предметом исследования информационного центра деловой газеты “Коммерсантъ-Урал”. Однако в этом году городу исполняется 300 лет. Екатеринбург уникален во всех аспектах жизни — от географического положения до менталитета. Жители города имеют уральский характер, целеустремленность, независимость и особый дух, выделяющий их среди россиян. Благодаря этому Екатеринбург не первый год занимает прочные позиции как в промышленности и предпринимательстве, так и в культурной и научной сферах,— отметила директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.— Поэтому в 2023 году в честь юбилея города мы решили создать обобщенный портрет Екатеринбурга и проанализировать, как он выглядел на информационной карте последние 30 лет. Участниками рейтинга “Твердые знаки” стали самые узнаваемые и упоминаемые в СМИ персоны, компании и бренды. Опора на проверенные факты, достоверные и уважаемые источники информации позволила сохранить объективность, которая является кредо “Коммерсанта”».

Рейтинговое исследование газеты «Коммерсантъ-Урал» (индекс «Ъ»)
«Первые из первых»
1 «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 21,49
2 «Уральские авиалинии» 17,95
3 ООО «ВИЗ-Сталь» 17,38
4 «Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Семихатова» 16,86
5 «УЗМТ-КАРТЭКС» ПАО «Уралмашзавод» 16,36
6 «Русская медная компания» (РМК) 16,17
7 «СКБ Контур» 16,08
«Объект, изменивший лицо города»
1 ТРЦ «Гринвич» 11,7
2 Башня «Исеть» 11,58
3 ТЦ «Антей» 10,77
4 Отель Hyatt Regency 9,19
5 БЦ «Высоцкий» 8,78
6 Ельцин-центр 8,65
7 Клубный дом «Тихвинъ» 7,63
«Благотворитель города»
1 Андрей Козицын 16,67
2 Дмитрий Пумпянский 16,07
3 Игорь Алтушкин 15,6
4 Андрей Симановский 15,03
5 Михаил Ходоровский 14,93
6 Олег Гусев 14,71
7 Владимир Черкашин 12,97
«Объект внутреннего туризма. Точка притяжения»
1 «Екатеринбург Арена» (Центральный стадион) 17,18
2 Храм-на-Крови 13,73
3 Шигирский идол 12,61
4 ТЦ «Мега» 10,98
5 ТЦ «Гринвич» 9,01
6 «Арена Уралец» 8,45
7 Ельцин-центр 8,43
«Бизнес, рожденный в городе»
1 «Золотое яблоко» 13,73
2 Red Pepper 11,41
3 Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) 9,17
4 Телекоммуникационная группа «Мотив» 9,16
5 Bright Fit 7,93
6 Red Pepper Film 7,91
7 «Атомстроикомплекс» 7,78
Культурное явление города»
1 «Уральские пельмени» 19,54
2 Телекомпания «Четвертый канал» 17,64
3 Театр музыкальной комедии 17,1
4 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») 16,71
5 Коляда-театр 16,33
6 Свердловская государственная академическая филармония 16,11
7 Tele Club 8,53
«Личность, прославившая город»
1 Вячеслав Бутусов 20,02
2 Борис Рыжий 18,78
3 Вадим Самойлов 17,31
4 Сергей Светлаков 16,69
5 Владислав Крапивин 15,99
6 Алексей Балабанов 15,39
7 Илья Кормильцев 14,49
«Спорт»
1 Александр Попов 21,76
2 Константин Цзю 20,25
3 Павел Дацюк 18,45
4 Юлия Липницкая 16,85
5 Алексей Яшин 16,48
6 Николай Хабибулин 15,25
7 Сергей Чепиков 15,22
«Будущее города»
1 «Екатеринбург-Сити» 12,76
2 УГМК-Арена 11,68
3 Кампус УрФУ 10,4
4 Дворец водных видов спорта 10,2
5 Новый зал Свердловской филармонии 9,7
6 Храм святой Екатерины 9,46
7 Трамвайные ветки в Академический и Солнечный 8,47

Как подводились итоги

В основе исследования — индекс активного интереса читателей наиболее авторитетных российских и мировых СМИ к деятельности номинантов конкурса за 30-летний период. Среди источников исследования: местные, федеральные и мировые телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-ресурсы, такие как ТАСС, «Синьхуа», «Интерфакс», «Би-Би-Си», “Коммерсантъ” и другие.

Индекс был рассчитан с использованием сервиса Google Trends. Чтобы учесть сообщения из более раннего времени и избежать предвзятости в пользу современности, подсчет проводился подекадно. Результаты каждого десятилетия были нормированы, и их сумма взвешивалась, чтобы обеспечить справедливый учет значимости сообщений из разных периодов.

При расчете рейтинга «Твердые знаки» исключались запросы с негативным контекстом и поиск информации рекламного характера. Приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивных сообщений.

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