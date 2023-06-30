Индекс цитируемости компаний и персон Екатеринбурга

Газета “Коммерсантъ-Урал” представляет исследование упоминаний екатеринбуржцев и екатеринбургских организаций в федеральных и мировых СМИ «Твердые знаки». Рейтинг подготовлен информационным центром ИД «Коммерсантъ-Урал». В основе исследования — индексактивного интереса читателей наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ к деятельности номинантов за 30-летний период.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
«Уже не первый раз узнаваемость Екатеринбурга за пределами Свердловской области становится предметом исследования информационного центра деловой газеты “Коммерсантъ-Урал”. Однако в этом году городу исполняется 300 лет. Екатеринбург уникален во всех аспектах жизни — от географического положения до менталитета. Жители города имеют уральский характер, целеустремленность, независимость и особый дух, выделяющий их среди россиян. Благодаря этому Екатеринбург не первый год занимает прочные позиции как в промышленности и предпринимательстве, так и в культурной и научной сферах,— отметила директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.— Поэтому в 2023 году в честь юбилея города мы решили создать обобщенный портрет Екатеринбурга и проанализировать, как он выглядел на информационной карте последние 30 лет. Участниками рейтинга “Твердые знаки” стали самые узнаваемые и упоминаемые в СМИ персоны, компании и бренды. Опора на проверенные факты, достоверные и уважаемые источники информации позволила сохранить объективность, которая является кредо “Коммерсанта”».
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Как подводились итоги
В основе исследования — индекс активного интереса читателей наиболее авторитетных российских и мировых СМИ к деятельности номинантов конкурса за 30-летний период. Среди источников исследования: местные, федеральные и мировые телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-ресурсы, такие как ТАСС, «Синьхуа», «Интерфакс», «Би-Би-Си», “Коммерсантъ” и другие.
Индекс был рассчитан с использованием сервиса Google Trends. Чтобы учесть сообщения из более раннего времени и избежать предвзятости в пользу современности, подсчет проводился подекадно. Результаты каждого десятилетия были нормированы, и их сумма взвешивалась, чтобы обеспечить справедливый учет значимости сообщений из разных периодов.
При расчете рейтинга «Твердые знаки» исключались запросы с негативным контекстом и поиск информации рекламного характера. Приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивных сообщений.