Индекс цитируемости компаний и персон Екатеринбурга

Газета “Коммерсантъ-Урал” представляет исследование упоминаний екатеринбуржцев и екатеринбургских организаций в федеральных и мировых СМИ «Твердые знаки». Рейтинг подготовлен информационным центром ИД «Коммерсантъ-Урал». В основе исследования — индексактивного интереса читателей наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ к деятельности номинантов за 30-летний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Уже не первый раз узнаваемость Екатеринбурга за пределами Свердловской области становится предметом исследования информационного центра деловой газеты “Коммерсантъ-Урал”. Однако в этом году городу исполняется 300 лет. Екатеринбург уникален во всех аспектах жизни — от географического положения до менталитета. Жители города имеют уральский характер, целеустремленность, независимость и особый дух, выделяющий их среди россиян. Благодаря этому Екатеринбург не первый год занимает прочные позиции как в промышленности и предпринимательстве, так и в культурной и научной сферах,— отметила директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.— Поэтому в 2023 году в честь юбилея города мы решили создать обобщенный портрет Екатеринбурга и проанализировать, как он выглядел на информационной карте последние 30 лет. Участниками рейтинга “Твердые знаки” стали самые узнаваемые и упоминаемые в СМИ персоны, компании и бренды. Опора на проверенные факты, достоверные и уважаемые источники информации позволила сохранить объективность, которая является кредо “Коммерсанта”».

Выйти из полноэкранного режима Рейтинговое исследование газеты «Коммерсантъ-Урал» (индекс «Ъ») «Первые из первых» 1 «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 21,49 2 «Уральские авиалинии» 17,95 3 ООО «ВИЗ-Сталь» 17,38 4 «Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Семихатова» 16,86 5 «УЗМТ-КАРТЭКС» ПАО «Уралмашзавод» 16,36 6 «Русская медная компания» (РМК) 16,17 7 «СКБ Контур» 16,08 «Объект, изменивший лицо города» 1 ТРЦ «Гринвич» 11,7 2 Башня «Исеть» 11,58 3 ТЦ «Антей» 10,77 4 Отель Hyatt Regency 9,19 5 БЦ «Высоцкий» 8,78 6 Ельцин-центр 8,65 7 Клубный дом «Тихвинъ» 7,63 «Благотворитель города» 1 Андрей Козицын 16,67 2 Дмитрий Пумпянский 16,07 3 Игорь Алтушкин 15,6 4 Андрей Симановский 15,03 5 Михаил Ходоровский 14,93 6 Олег Гусев 14,71 7 Владимир Черкашин 12,97 «Объект внутреннего туризма. Точка притяжения» 1 «Екатеринбург Арена» (Центральный стадион) 17,18 2 Храм-на-Крови 13,73 3 Шигирский идол 12,61 4 ТЦ «Мега» 10,98 5 ТЦ «Гринвич» 9,01 6 «Арена Уралец» 8,45 7 Ельцин-центр 8,43 «Бизнес, рожденный в городе» 1 «Золотое яблоко» 13,73 2 Red Pepper 11,41 3 Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) 9,17 4 Телекоммуникационная группа «Мотив» 9,16 5 Bright Fit 7,93 6 Red Pepper Film 7,91 7 «Атомстроикомплекс» 7,78 Культурное явление города» 1 «Уральские пельмени» 19,54 2 Телекомпания «Четвертый канал» 17,64 3 Театр музыкальной комедии 17,1 4 Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») 16,71 5 Коляда-театр 16,33 6 Свердловская государственная академическая филармония 16,11 7 Tele Club 8,53 «Личность, прославившая город» 1 Вячеслав Бутусов 20,02 2 Борис Рыжий 18,78 3 Вадим Самойлов 17,31 4 Сергей Светлаков 16,69 5 Владислав Крапивин 15,99 6 Алексей Балабанов 15,39 7 Илья Кормильцев 14,49 «Спорт» 1 Александр Попов 21,76 2 Константин Цзю 20,25 3 Павел Дацюк 18,45 4 Юлия Липницкая 16,85 5 Алексей Яшин 16,48 6 Николай Хабибулин 15,25 7 Сергей Чепиков 15,22 «Будущее города» 1 «Екатеринбург-Сити» 12,76 2 УГМК-Арена 11,68 3 Кампус УрФУ 10,4 4 Дворец водных видов спорта 10,2 5 Новый зал Свердловской филармонии 9,7 6 Храм святой Екатерины 9,46 7 Трамвайные ветки в Академический и Солнечный 8,47 Открыть в новом окне

Как подводились итоги

В основе исследования — индекс активного интереса читателей наиболее авторитетных российских и мировых СМИ к деятельности номинантов конкурса за 30-летний период. Среди источников исследования: местные, федеральные и мировые телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-ресурсы, такие как ТАСС, «Синьхуа», «Интерфакс», «Би-Би-Си», “Коммерсантъ” и другие.

Индекс был рассчитан с использованием сервиса Google Trends. Чтобы учесть сообщения из более раннего времени и избежать предвзятости в пользу современности, подсчет проводился подекадно. Результаты каждого десятилетия были нормированы, и их сумма взвешивалась, чтобы обеспечить справедливый учет значимости сообщений из разных периодов.

При расчете рейтинга «Твердые знаки» исключались запросы с негативным контекстом и поиск информации рекламного характера. Приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивных сообщений.