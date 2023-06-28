«Цветение персика» получило разрешение на строительство бизнес-центра

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство бизнес-центра класса А+ площадью 31 тыс. кв.м на набережной Адмирала Лазарева в Санкт-Петербурге. На этом месте застройщик ООО «Цветение персика» планирует возвести офисный комплекс площадью 31 тыс. кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Большая часть, 20 тыс. кв. м., займет арендопригодное пространство. Также в комплексе оборудуют парковку на 390 машино-мест, из которых 342 в подземном паркинге. В бизнес-центре запроектированы площади со свободными планировками, предусмотрено панорамное остекление. Компания принадлежит GloraX, который выставил ее на продажу через торги «Российского аукционного дома».

Как отметили в РАД, аукцион пройдет 24 июля. «На торги выставлено 100% долей ООО "Цветение персика". Получено разрешение на строительство, согласовано АГО (Архитектурно-градостроительный облик — прим. «Ъ-СПб»), утверждено ППТ (Проект планировки территории — «Ъ-СПб»). По сути, стройку можно будет начать сразу после завершения сделки»,— рассказывает Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД. «По предварительным подсчетам стоимость площадей в готовом бизнес-центре в данной локации может составить порядка 250 000 руб./кв.м. и выше»,— добавила госпожа Гончарова.

Яна Кузьмина

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