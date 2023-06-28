На Благовещенск обрушился тропический ливень

Сильные дожди прошли в Амурской области во вторник, 27 июня. Во время ливня, который продолжался почти шесть часов, выпало 57 мм осадков, или 63% месячной нормы. Общий объем осадков составил 26 322 тыс. куб. м, на 1 кв. м площади пришлось 57 л воды, сообщил Амурский гидрометцентр. Улицы Благовещенска местами оказались затоплены.

Этот ливень, по данным метеорологов, вошел в пятерку самых обильных июньских дождей за всю историю метеонаблюдений. Рейтинг ливней по убыванию выглядит так: самый сильный дождь в июне прошел в 2016 году — 85,6 мм, на втором месте 2020 год — 82,4 мм, на третьем — 2010-й и ливень с осадками 67,5 мм, на четвертом — ненастье 1929-го, тогда выпало 66,6 мм.

Анна Яшина, Благовещенск