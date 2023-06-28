12 процентов со знаком минус составил индекс предпринимательской уверенности в строительном секторе во втором квартале этого года, следует из данных ЦКИ НИУ ВШЭ. По сравнению с первым кварталом показатель несколько улучшился — на 2 процентных пункта — и приблизился к диапазону самых позитивных значений последних двух лет. Однако планы строителей на второе полугодие продолжают сохранять тенденцию к снижению. В третьем квартале, по оценке ВШЭ, возможно ослабление производственной активности, прежде всего — из-за опасения сокращения инвестиций, уменьшения собственных средств компаний и рисков спада объемов работ и количества заказов.