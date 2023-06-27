Главные новости за 27 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. По данным телеграм-каналов, речь шла о диверсии. Движение поездов в районе было ограничено в течение нескольких часов.

Администрация Новороссийска обратилась в суд с иском к местному жителю, обустроившему сауну на балконе квартиры в многоквартирном доме. Власти требуют ее демонтажа.

В хуторе Ленина, расположенном в пригороде Краснодара, от удара молнией умер 49-летний приезжий из Симферополя.

Структура «Росатома» ведет переговоры о покупке региональной сети многопрофильных клиник «Сова», которая представлена в Краснодарском крае, а также Волгоградской, Воронежской и Саратовской областях.

Компания семьи экс-губернатора Кубани Ткачева приобрела сельхозфирму СПК «Имени Ангельева» в Ростовской области. Сумма сделки неизвестна.

В Краснодаре до конца 2025 года построят около 21 км ливневой канализации. Расширение ведется в рамках реконструкции улиц Зиповской, Тополиной, им. Циолковского, Домбайской, Ратной Славы.

Строительная компания DOGMA вышла на федеральный уровень и занялась строительством ЖК комфорт-класса EVO в городе Реутов Московской области.

В Анапе рано утром произошел пожар в известном ресторане «Брынза». Площадь пожара была больше 70 кв.м.

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