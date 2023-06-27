Краснодарский застройщик возведет жилой комплекс в Подмосковье

Строительная компания DOGMA вышла на федеральный уровень и занялась строительством ЖК комфорт-класса EVO в городе Реутов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Объем инвестиций в проект не раскрывается. Однако, как сообщает «Интерфакс», только в благоустройство 6 га будет инвестировано около 1 млрд руб. На территории комплекса учтут архитектурное, инфраструктурное и ландшафтное направления, организацию бизнеса и социальной среды. Так, там планируют построить детские сады и школы.

ЖК будет строиться в три очереди. Первая из них будет включать пять домов по 25 этажей, подземный паркинг на 228 мест и наземные места на 1056 машин. Предусмотрена также многоуровневая парковка на 450 мест.

Татьяна Ручкина

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