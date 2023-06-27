Молния убила жителя Симферополя на краснодарской овощебазе

В хуторе Ленина, расположенном в районе Краснодара, от удара молнией умер 49-летний приезжий из Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, мужчина приехал на продовольственную ярмарку в день происшествия. Когда крымчанин находился на территории овощебазы, в него ударила молния. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Адыгее при схожих обстоятельствах погибла 26-летняя туристка из Новороссийска. Девушка отправилась в горы в составе тургруппы. В районе Абадзешского перевала (плато Лагонаки, 2043 м) в нее ударила молния. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Согласно памятке МЧС России, молния чаще всего бьет в самую высокую точку окрестности, поэтому нельзя стоять одному в поле, на берегу водоема и других открытых площадках. По этой же причине не стоит прятаться под кроной одиноко стоящего дерева, ложиться на землю, подставляя электрическому току все свое тело.

Анастасия Донскова

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