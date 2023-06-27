В Анапе утром сгорел известный ресторан «Брынза»

В Анапе рано утром произошел пожар в ресторане «Брынза». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар в заведении по улице Шевченко произошел в 07:34. Через шесть минут на место прибыли первые подразделения спасателей. Они установили, что огонь охватил 70 кв. м заведения.

В 07:57 пожар был локализован. В 07:59 пожарные ликвидировали открытое горение, а еще через десять минут — полностью пожар. В работах были задействованы 24 человека и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина

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