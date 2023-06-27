Мэрия Новороссийска обратилась в суд с требованием убрать баню с балкона многоквартирного дома

Администрация Новороссийска обратилась в суд с иском к местному жителю, обустроившему сауну на балконе квартиры в многоквартирном доме. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на прокуратуру города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О самовольном обустройстве сауны стало известно после жалобы соседа, проживающего снизу. В один из дней его квартиру начало заливать.

В мэрии требуют привести балкон квартиры в первоначальное состояние, согласно технической документации. По данным издания, ранее мужчине было направлено предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. Однако владелец жилого помещения не принял соответствующих мер.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram