Компания семьи экс-губернатора Кубани Ткачева приобрела сельхозфирму в Ростовской области

Новым владельцем сельскохозяйственного предприятия СПК «Имени Ангельева» в Ростовской области стала компания «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», связанная с семьей бывшего главы Кубани Александра Ткачева. Сведения об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сведения о новом совладельце предприятия были внесены в ЕГРЮЛ 23 июня. Кубанской компании теперь принадлежит 100% доля в уставном капитале ростовского предприятия.

ООО «Имени Ангельева» было зарегистрировано в 1997 году в сельском поселении Гигантовское Ростовской области. Выращивание зерновых культур является основным видом деятельности компании. По итогам 2022 года выручка организации составила 195,9 млн руб., убытки — 84,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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