В Краснодаре до конца 2025 года построят около 21 км ливневой канализации

В краевой столице появится около 21 км ливневки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Расширение инженерной сети ведется в рамках реконструкции улиц Зиповской, Тополиной, им. Циолковского, Домбайской, Ратной Славы, а также по нацпроекту «Жилье и городская среда» в районе Западного обхода. Сдача объектов планируется на конец 2025 года.

По словам мэра Евгения Наумова, узнать о работоспособности насосных станций можно с помощью GPS-трекеров. Это является крайне важным моментом, поскольку даже дождливая погода не должна помешать работе техники. В первую очередь нужно оснастить крупные насосные станции.

Также в этом году в разных частях города построят несколько локальных ливневок общей протяженностью более 3 км. Планируется проложить сети по ул. Дмитриевская Дамба от ул. им. Горького до ул. им. Суворова и по ул. им. Братьев Дроздовых от дома №29 до ул. им. Вишняковой.

Как отмечает заместитель главы города Владимир Архипов, уже проработаны перспективы развития инженерных сетей по 23 проблемным адресам. Их реализация позволит снизить количество подтоплений в городе. Благодаря хорошему финансированию их построят в 2024–2026 годах.

В рамках инвестпрограммы «Краснодар-Водоканала» в текущем году переустроят 11 км сетей водоснабжения и водоотведения. Программа включает в себя не только строительство и реконструкцию сетей, но и модернизацию трех канализационных насосных станций. Общий бюджет составит около 1 млрд руб.

Кроме того, в этом году начнется строительство 2-й очереди 20-го канализационного коллектора. На эти работы федеральный бюджет направил 13,3 млрд руб. Еще 3,1 млрд руб. выделил краевой бюджет, а городской бюджет — 200 млн руб.

Стратегия модернизации сетей водоотведения закреплена в Генплане Краснодара. Всего на территории города планируют построить 27 очистных сооружений. Именно это поможет вдвое сократить число выпусков в реку Кубань.

Валерия Каманина

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