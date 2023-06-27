Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Что стало причиной, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По его словам, пострадавших в результате повреждений путей нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут 4–8 часов. Глава региона традиционно попросил всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что сейчас задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. По данным минтранса региона, уже организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме — от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно.

Официальная версия произошедшего властями не озвучивается. Однако, по данным крупных Telegram-каналов, причиной могла стать диверсия.

Татьяна Ручкина

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