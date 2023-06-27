Чайка по имени VERRA

Суд по интеллектуальным правам завершил рассмотрение резонансного судебного спора, касавшегося логотипа пермской автомобильной компании VERRA. Инициатором разбирательства было нижегородское ПАО «ГАЗ». Автомобильный завод хотел зарегистрировать в качестве товарного знака эмблему выпускавшегося им в советское время автомобиля «Чайка», но не смог, так как визуально похожий символ уже является частью бренда VERRA. ГАЗ настаивал, что именно он истинный правообладатель эмблемы. Суд обязал Роспатент вновь изучить пояснения ПАО и тщательнее разобраться в ситуации. В VERRA готовы уступить эмблему заводу. Эксперты сомневаются, что в этом возникнет необходимость, так как при повторном изучении позиции ГАЗа Роспатент вряд ли изменит свое решение. Если это все же произойдет, то VERRA будет вынуждена поменять логотип.



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Заявление ПАО «ГАЗ» поступило в суд по интеллектуальным правам 31 декабря 2022 года. Как следует из материалов дела, в апреле 2021-го автомобильный завод подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию эмблемы лимузина «Чайка» в качестве товарного знака предприятия, но получил отказ. В Роспатенте провели экспертизу и установили, что визуально схожий товарный знак в 2019 году уже был закреплен за пермской автомобильной компанией VERRA (дилер Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely, Skywell и «Москвич»). ГАЗ направил в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны бренду VERRA, настаивая, что именно он изначально является правообладателем данной эмблемы. Возражение ведомство также не удовлетворило. Ненормативный акт Роспатента с отказом в удовлетворении возражения ПАО решило оспорить в суде.

В обоснование своих требований ПАО «ГАЗ» указало, что эмблема является произведением промышленного дизайна «крылья чайки», и завод имеет на него исключительные права. На предприятии напомнили, что впервые данная эмблема появилась на решетке радиатора автомобиля ГАЗ-13 «Чайка», разработанного в 1958 году Горьковским автозаводом, правопреемником которого является ПАО. В качестве документа, подтверждающего права ГАЗа на эмблему, предприятие предоставило чертеж орнамента облицовки радиатора «Чайки» от 24 июля 1958 года. На автозаводе полагают также, что использование VERRA этой эмблемы может вводить потребителя в заблуждение.

VERRA была привлечена к рассмотрению спора в качестве третьего лица. В компании не считают, что логотип вводит потребителя в заблуждение. В отзыве на заявление ГАЗа VERRA обратила внимание, что предприятие не выпускает продукцию с эмблемой «крылья чайки» уже около 40 лет, и современный потребитель не воспринимает товар, маркированный таким символом, как изделие ГАЗа. Также в пермской компании отметили, что в их товарном знаке доминирующее положение занимает не изображение, а словесный элемент «VERRA», который «вызывает у потребителя стойкую ассоциацию именно с право­обладателем».

Роспатент, представляя в суде свою позицию, сообщил, что проводил сравнение чертежа орнамента облицовки радиатора автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» и товарного знака VERRA. Сходства в ведомстве не обнаружили: чертеж содержит пять элементов в виде изогнутых линий и геометрических фигур, расположенных друг над другом или напротив друг друга, в то время как спорный товарный знак представляет собой единую композицию — стилизованное изображение символа галочки. В связи с этим административный орган не усмотрел оснований для вывода, что товарный знак VERRA вводит потребителя в заблуждение и его регистрация каким-то образом нарушает законодательство.

По мнению суда, проведенная Роспатентом экспертиза была неполной. Ведомство дало оценку лишь копии чертежа и изображенным на нем отдельным элементам, тогда как следовало оценивать произведение дизайна целиком и именно его сопоставлять с логотипом VERRA. Отказ Роспатента в удовлетворении возражения ПАО «ГАЗ» признан судом недействительным. Служба обязана рассмотреть возражение повторно.

В компании VERRA, комментируя итог судебного процесса, сообщили, что, когда визуализировали бренд в виде парящей птицы в 2003 году, а затем дорабатывали логотип в 2018-м, «вдохновлялись символикой свободы, лидерства, легкости» и не сопоставили это изображение с автомобилями «Чайка». «Мы с большим уважением относимся к автомобилям „Чайка“. Это действительно легендарная и во многом знаковая модель для всей страны. Для нас честь быть частью великой истории. Коллеги к нам не обратились, а сразу решили идти в суд. Мы с большим удовольствием уступили бы им право на эту эмблему»,— сказала гендиректор VERRA Анна Бояршинова. Также она сообщила, что выйдут с предложением создать лимитированную версию автомобиля и эксклюзивно представить ее в салонах VERRA.

В пресс-службе ГАЗа уточнили, что предприятие является владельцем товарного знака «Чайка» и дополнительно оформляет регистрацию изображения эмблемы «Чайки». «В соответствии с законодательством ГАЗу принадлежат исключительные права и на сам бренд, и на произведение промышленного дизайна. Данное решение суда является подтверждением того, что регистрация Роспатентом схожего знака для сторонней компании без учета позиции ГАЗа была неправомерной. В связи с этим, ни о какой уступке прав на эмблему в принципе не может идти речь — они и так принадлежат ГАЗу»,— подчеркнули на заводе. Предложение VERRA насчет совместной версии автомобиля в компании не прокомментировали.

Патентный поверенный РФ, руководитель компании Аgentznak Кирилл Логинов считает, что при повторном рассмотрении возражения ГАЗа Роспатент вряд ли изменит свою позицию, так как завод, обосновывая свои требования, ссылается именно на чертеж, а он, действительно, визуально значительно отличается от логотипа VERRA. Кроме того, по мнению господина Логинова, если проводить полный анализ, то нужно учесть и доминирующее положение словесного элемента в логотипе пермского дилера, на которое указали в автомобильной компании. «Если Роспатент все же примет доводы ПАО „ГАЗ“, то компании VERRA необходимо будет исключить или изменить изобразительный элемент своего логотипа и подать новую заявку на регистрацию товарного знака, так как, согласно административному регламенту, в зарегистрированный товарный знак нельзя вносить существенные изменения»,— поясняет патентный поверенный.

Екатерина Артемова