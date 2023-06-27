Главные новости за 27 июня. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов

Рамзан Кадыров заявил о предотвращении бойцами «Ахмата» захода украинской ДРГ в Белгородскую область
Ростовская компания «Паллада» купила имущество тракторного завода «Тамбовспецмаш» за 334,5 млн рублей
На пост председателя 19-го арбитражного апелляционного суда претендуют Александр Бумагин и Юрий Бутченко
Очередной бывший топ-менеджер воронежского «Маслопродукта» избежал уголовной ответственности за мошенничество
Кассация отказала обанкротившемуся банку «Воронеж» во взыскании 1,9 млрд рублей с Национального клирингового центра
ЛДПР выдвинула в губернаторы Орловской области бывшего журналиста Владислава Числова
Исполняющим обязанности заместителя губернатора Орловской области по социальной политике назначен Олег Ревякин
Группа «Медскан» может приобрести региональную сеть клиник «Сова» с медцентром в Воронеже