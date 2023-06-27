Очередной бывший топ-менеджер воронежского «Маслопродукта» избежал уголовной ответственности за мошенничество

Басманный райсуд Москвы прекратил уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и легализации денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел воронежского ЗАО «Ойл Продакшн» (структура несуществующего сейчас агрохолдинга «Маслопродукт») Николая Роднищева. Согласно документам суда, решение вступило в законную силу. Дело прекратили в связи с истечением сроков давности.

Как установил суд, в 2013 году Роднищев вместе со своим руководителем — бенефициаром группы компаний «Маслопродукт» Алексеем Бажановым организовал и направил в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверных сведений о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО «Вектор-Д» и ЗАО «Ойл Продакшн». В результате компания получила более 400 млн руб., которые вывела и похитила, легализовав часть из них.

Это уже второе уголовное дело о деятельности агрохолдинга «Маслопродукт», которое прекращается в связи с истечением сроков давности. В начале гола Ленинский райсуд Воронежа освободил от уголовной ответственности бывшего главу ЗАО «Группа компаний "Маслопродукт"» Романа Малова по делу о хищении 1 млрд руб. у Россельхозбанка.

МВД также расследует уголовные дела о мошенничестве в отношении самого Алексея Бажанова и финансового консультанта Ольги Яудземис. С 2014 года они находятся в международном розыске. Господин Бажанов находится на территории Великобритании. В ноябре 2020 года компетентными органами этой страны в его экстрадиции в Российскую Федерацию было отказано.

Алексей Бажанов сообщил «Ъ-Черноземье», что лично у него сейчас «все нормально». Его представители продолжают работу в правовом поле для изменения юридического статуса бизнесмена в РФ. От более подробных комментариев он воздержался.

О попытке найти имущество Алексея Бажанова в рамках его банкротства читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Заграница не поможет».

Сергей Толмачев

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