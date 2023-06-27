ЛДПР выдвинула в губернаторы Орловской области бывшего журналиста Владислава Числова

Координатор регионального отделения ЛДПР и заместитель председателя облсовета Владислав Числов стал кандидатом на выборах губернатора Орловской области. Об этом сообщили в партии.

За кандидатуру Владислава Числова проголосовали 25 делегатов из 22 местных отделений ЛПДР. Он уже представил документы в облизбирком.

Владиславу Числову 42 года. Он родился в 1980 году в Молдове. В 2003 году окончил отделение журналистики филфака Орловского госуниверситета. В 2002–2003 годах работал программистом в Орловской государственной телерадиокомпании, затем до 2006 года — журналистом ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже». В 2006 году учредил газету «Неделя в Орле», которую издавал до 2012 года. В 2012–2021 года был учредителем и издателем информационного агентства «Орелград». Также в 2011 году успел поработать заместителем редактора в «Орловской городской газете», в 2012 году — техническим редактором в ООО «Антенна-сервис печатно-издательская деятельность», в 2020–2021 годах — директором ООО «Мост». В сентябре 2021 года был избран в облсовет по списку ЛДПР. Является депутатом на профессиональной основе, возглавляет фракцию партии.

Выборы губернатора Орловской области пройдут 10 сентября. Основный кандидатом является действующий глава региона коммунист Андрей Клычков. В начале июня он заявил о своем выдвижении на второй срок на встрече с президентом России Владимиром Путиным. После этого КПРФ официально выдвинула господина Клычкова на выборы. «Единая Россия» своего кандидата не выставляет.

Александр Прытков

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