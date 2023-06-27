Олег Ревякин стал и.о. орловского вице-губернатора по социальной политике

Исполняющим обязанности заместителя губернатора Орловской области по социальной политике назначен Олег Ревякин. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Олегу Ревякину 56 лет. Он родился в 1966 году в Малоархангельском районе Орловской области. В 1991 году окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик», в 2010 году — Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «экономист». С 2000 года работал первым заместителем главы Малоархангельского района, в 2008 году стал руководителем муниципалитета. В 2010–2015 годах был зампредом правительства Орловской области, курировал блок социального развития. С 2016 года возглавлял региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Губернатор Андрей Клычков охарактеризовал господина Ревякина как опытного руководителя. По словам главы региона, новое назначение — «непростой, тяжелый сектор».

Ранее социальный блок в статусе зампреда облправительства курировала Татьяна Крымова. Она покинула пост осенью 2022 года.

Иван Недокопов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте