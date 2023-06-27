Рамзан Кадыров заявил о предотвращении бойцами «Ахмата» захода украинской ДРГ в Белгородскую область

Бойцы чеченского подразделения «Ахмат» 26 июня предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

«Собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», — написал господин Кадыров.

По его словам, начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов всегда очень тщательно продумывают противодействие противнику, и благодаря этому удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка. Рамзан Кадыров поблагодарил руководство и личный состав за достойную и эффективную службу во благо отечества.

О закреплении «Ахмата» на границе Белгородской области и Украины читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Несколько минут тишины"».

Александр Прытков

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