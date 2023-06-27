Группа «Медскан» может приобрести региональную сеть клиник «Сова» с медцентром в Воронеже

Группа компаний «Медскан» ведет переговоры о приобретении региональной сети клиник «Сова», включающую десять медцентров в четырех регионах России, в том числе в Воронежской области, сообщает Vademecum. По оценке экспертов «Ведомостей», стоимость сделки может составить от 1,5 до 5 млрд руб.

Помимо Воронежской области «Сова» имеет медцентры в Краснодарском крае, а также Волгоградской и Саратовской областях. В 2021 году выручка сети составила 3 млрд руб. По данным СПАРК-Интерфакс, 90,01% долей АО «МЦ “Сова комфорт”» с осени 2022 года находится в залоге у Сбербанка, оставшиеся доли принадлежат компании «Сбербанк инвестиции».

ГК «Медскан» основана в 2013 году Евгением Туголуковым как сеть многопрофильных медицинских компаний. В 2018-2021 годах приобрела сети и отдельные клиники в Москве, Курской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Рязанской областях, а также Пермском и Краснодарском краях. С 2018 года флагманский актив — клиника Hadassah Medical Moscow, московский филиал университетского госпиталя Hadassah в Иерусалиме. На декабрь 2021 года в ГК «Медскан» входят 37 медицинских центров в 18 городах десяти регионов России. В 2021 году суммарный годовой оборот компаний под управлением ГК составил 4,3 млрд руб.

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