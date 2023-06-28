Энергетикам поможет госдолг

Доходность инвестпроектов в электроэнергетике может увеличиться до максимального уровня за последние семь лет из-за роста доходности гособлигаций, прогнозируют аналитики. Общая выручка новых электростанций, построенных по договорам поставки мощности, по оценкам потребителей, в 2023 году вырастет до 523 млрд руб. В профильном регуляторе считают некорректным говорить о рекордной доходности проектов, но не называют своих прогнозов о нагрузке на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рост доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне дефицита бюджета приведет к рекордной доходности электростанций, построенных по механизмам договоров поставки мощности (ДПМ). По итогам 2023 года фактическая доходность тепловых ДПМ-энергоблоков будет выше 15%, что станет максимальным уровнем за последние семь лет, считают эксперты Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.

Новые электростанции в РФ строятся по механизмам ДПМ, которые гарантируют окупаемость инвестиций в строительство через повышенные платежи энергорынка за мощность объектов. Срок окупаемости по большинству ДПМ-объектов составляет 15 лет, а для ГЭС и АЭС — 20 лет. Фактическая доходность проектов определяется исходя из базового значения с учетом колебаний доходности долгосрочных ОФЗ. Базовый параметр доходности для ГЭС и АЭС составляет 10,5% годовых, у ВИЭ — 12–14%, у тепловых энергоблоков — 14% годовых.

В результате платежи энергорынка за энергомощность ДПМ-объектов вырастут. Общий платеж энергорынка по всем видам ДПМ в 2022 году составил 517 млрд руб., подсчитали в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). В 2023 году показатель может вырасти примерно до 523 млрд руб., прогнозируют в ассоциации. Рекордный рост доходности и прирост платежей по новым ДПМ, включая ВИЭ и модернизацию ТЭС, не столь заметен в общем увеличении платежей, поскольку одновременно завершаются платежи по части проектов первой программы ДПМ ТЭС, отмечают там. «При этом сверхприбыль энергетиков практически не связана с ростом расходов, поскольку извлекается из выручки по уже реализованным проектам,— замечают в "Сообществе потребителей энергии".— По-видимому, это ускорит темпы денежных накоплений на счетах генерирующих компаний, которые в последние годы составляли в среднем около 20% ежегодно и позволили сформировать внушительную "кубышку" объемом более 1,5 трлн руб.».

Энергомощность ДПМ-объектов — самая дорогая в стране. Например, в европейской части РФ и на Урале в 2022 году средняя цена мощности ТЭС, построенных по ДПМ, составляла 1,04 млн руб. за 1 МВт, ГЭС и АЭС — 1,87 млн руб., а ВИЭ — 1,92 млн руб. Для сравнения: стоимость энергомощности уже окупившихся электростанций — 358,4 тыс. руб.

Объем мощности ДПМ ТЭС в прошлом году составил 17,3 ГВт, а годовая выручка этих объектов превысила 211 млрд руб., по оценкам «Сообщества потребителей энергии». Объект ДПМ получает полную оплату мощности независимо от загрузки. В 2022 году средний КИУМ (показатель загрузки) у тепловых ДПМ-блоков составил 56,6%. Около трети объектов (5,1 ГВт) были загружены меньше чем наполовину.

Энергетики, видимо, будут получать высокую доходность до 2025 года включительно. В 2023–2024 годах ставка ОФЗ будет оставаться на высоком уровне для финансирования дефицита бюджета при одновременном снижении спроса со стороны нерезидентов, считают эксперты ЦЭП. По итогам 2022 года средняя доходность десятилетних ОФЗ составила около 9,8% годовых, а по итогам первой половины текущего года — 10,45%, говорит Александр Ермак из БК «Регион». Средняя доходность десятилетних ОФЗ по итогам 2023 года может сложиться на уровне 10,25–10,75% годовых, прогнозирует господин Ермак.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) не сообщили “Ъ” фактический объем платежа энергорынка по ДПМ за 2022 год, а также не стали оглашать прогнозы по объему платежа за 2023 год. Там лишь напомнили, что механизмы ДПМ действуют уже более десяти лет, а экономические тенденции за этот период были разнонаправленными. «Говорить о том, что по итогам 2022 года сложилась максимальная доходность ОФЗ с начала действия программ ДПМ, нельзя,— считают в "Совете рынка".— Как нельзя этого предположить и про ожидаемую доходность ОФЗ по итогам 2023 года (если оценивать ее исходя из динамики первых пяти месяцев)». В регуляторе также указывают, что говорить о прямой зависимости между сложившейся доходностью ОФЗ и объемами платежей по ДПМ в конкретном году некорректно, так как на динамику платежей влияет множество факторов и в первую очередь изменение структуры генерации — вводы новых станций и прекращение поставок по механизмам, заканчивающим свое действие, таким как ДПМ ТЭС.

Полина Смертина