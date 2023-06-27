«Россети» потребовали 1 млрд рублей от Тамбовской областной сбытовой компании

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения до 17 июля иск местного филиала ПАО «Россети Центр» «Тамбовэнерго» с требованием 1,01 млрд руб. к АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК). Это следует из судебной документации.

Источник происхождения задолженности не раскрывается. В документации отмечается, что при такой сумме требований размер государственной пошлины составляет 200 тыс. руб., а истец не представил доказательств ее оплаты.

По данным Kartoteka.ru, АО ТОСК зарегистрировано в Тамбовской области в декабре 2005 годя для торговли электроэнергией. Уставный капитал — 39 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 101,3 млн. Гендиректором является Иван Свиридов. Единственный владелец — крупный игрок коммунального рынка АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). По собственным данным, ТОСК является гарантирующим поставщиком энергии в Тамбове, Котовске, Мичуринске, Моршанске, Рассказове, Жердевке, Уварове, Кирсанове, Знаменке, Токаревке, Сосновке, Ржаксе, Мучкапе, Пичаеве, Гавриловке и Сатинке.

«Тамбовэнерго» также требует 500 млн руб. с самой ТСК. Ответчик считает, что «Россети» якобы в одностороннем порядке денонсировали договор и указывает на встречные претензии в 200 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Только ветер судит в проводах».

Александр Прытков

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