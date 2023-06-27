День России на RUTUBE

12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прошло одно из самых масштабных событий страны — фестиваль, посвященный Дню России. Онлайн-трансляция праздника прошла эксклюзивно на национальном видеохостинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RUTUBE Фото: Пресс-служба RUTUBE

На главной сцене свои хиты исполнили популярные певцы и кумиры молодежи. Пик онлайн трансляции, ожидаемо, пришелся на выступление Сергея Лазарева, которое началось в 20:00.

В течение всего дня корреспонденты вместе с ведущими и амбассадорами видеохостинга не только общались со звездами фестиваля в брендированной RUTUBE-студии, но и постоянно перемещались по тематическим зонам, чтобы участники события могли сразу поделиться впечатлениями. Гостями студии стали: создатель поп-ММА лиги «Наше дело» и амбассадор RUTUBE Артур Арутюнян, блогеры Евгений Ершов и Дима Гордей, певец DAVA и другие.

За 10 часов онлайн-трансляции корреспонденты провели более 15 интервью, сняли 7 авторских репортажей и запустили более 25 прямых эфиров.

Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE

RUTUBE организовал онлайн-трансляцию празднования Дня России. Это грандиозное событие для Санкт-Петербурга, которое поразило высоким уровнем подготовки и организации. На территории «Газпром Арены» развернулось множество тематических зон: как спортивных, так и музыкальных, где гости и зрители могли найти для себя что-то интересное. Нам важно, что благодаря прямой трансляции на RUTUBE каждый россиянин смог присоединиться к этому празднику, ощутить гордость за свою страну и почувствовать единение со своими соотечественниками, находясь при этом в любой точке мира.

Запись трансляции можно посмотреть сейчас на официальном канале национального видеохостинга RUTUBE.

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