Индекс женской предпринимательской активности в России достиг максимума

Индекс деловой активности женщин в России (Women Business Index — WBI) в 2023 году достиг 73,7 процентного пункта — это максимальное значение с начала измерений. Об этом рассказала исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова на летней встрече закрытого клуба «Ъ» «Женщины в бизнесе».

Индекс WBI показывает уровень благоприятствования деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Замеряется комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России» с 2015 года путем опроса, оператором которого выступает аналитический центр НАФИ. В текущем году в исследовании приняли участие 800 женщин в возрасте от 18 до 60 лет, 300 из которых являются руководителями или владельцами бизнеса в сегменте среднего и малого предпринимательства.

Согласно данным, которые представила госпожа Спиридонова, в 2015–2017 годах индекс находился на уровне 56–59 п. п., в 2017–2019 годах — превышал 69 п. п. В 2020 году на фоне пандемии произошло падение до 60,1 п. п., а в 2021-м — отскок к 71,1 п. п. Наконец, в прошлом году WBI находился на уровне 69,8 п. п.

«Неожиданно для себя в первом полугодии 2023-го мы обнаружили, что индекс подрос: многие женщины стали говорить о том, что видят хорошие перспективы для развития бизнеса в связи с открытием новых ниш на рынке, они чувствуют в себе силу и оценивают ситуацию скорее оптимистично, чем пессимистично»,— объяснила Людмила Спиридонова.

Она также перечислила основные тренды развития женского предпринимательства в России: ориентация на социальные проекты и решение актуальных социальных проблем и задач; запрос на горизонтальный формат сотрудничества; поддержка партнеров, контрагентов; гуманитарная роль внутри своей компании, демократичный стиль управления; запрос на бизнес-обучение.