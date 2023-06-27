Петербургскую компанию «Балтийский лизинг» выставили на торги

Владеющий «Балтийским лизингом» банк «Траст» выставил на торги 99,48% «Балтийского лизинга». Торги по продаже лота, начальная стоимость которого составляет 20 млрд рублей, пройдут в августе.

«Балтийский лизинг» занимает шестое место по объему нового бизнеса и девятое по размеру портфеля среди лизинговых компаний, следует из рейтинга «Эксперт РА». Чистые процентные доходы компании в 2022 году составили 6,68 млрд рублей, чистая прибыль — 3,85 млрд рублей, сказано в отчетности компании о МСФО за 2022 года.

По информации собеседников «Ъ» на финансовом рынке, покупкой «Балтийского лизинга» интересуются Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк и группа «Синара».

Константин Куркин

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