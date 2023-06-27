«Наша задача — удовлетворять все заявки»

В этом году в России продлили программу социальной газификации. Она реализовывается, в частности, в Подмосковье. Кроме собственников жилья доступ к инфраструктуре обеспечивают и бизнесу. Подробнее о проекте ведущая “Ъ FM” Дарья Надина побеседовала с генеральным директором «Мособлгаза» Игорем Барановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Мособлгаза» Фото: Пресс-служба «Мособлгаза»

— Программа действует в Подмосковье уже два года. Расскажите, как она проходит, как много заявок было выполнено за это время?

— Действительно, президентский проект действует уже два года, причем по всей стране. Если говорить про Подмосковье, то у нас более 100 тыс. договоров заключено, и более 87 тыс. мы уже исполнили. Поэтому в целом в работе осталось порядка 15 тыс. Мы идем даже с опережением графика. И мы видим отклик наших жителей, это очень важно. Президент решил главную задачу — бесплатное подведение газа к дому. Раньше это была ключевая проблема для газификации.

— Сложности возникали в том числе из-за довольно высокой цены, если люди пытались самостоятельно провести газ и организовывать частные газопроводы. Сейчас, насколько я понимаю, эта проблема решается за счет программы. Какой общий объем работы, сколько домов необходимо газифицировать?

— Президент в конце прошлого года принял решение и сделал эту программу бессрочной. Люди продолжают строить дома, их регистрировать, поэтому постоянно увеличивается количество заявок и договоров. Начинали мы со 115 тыс., сегодня их уже 150 тыс. Но мы уверены, что эта цифра будет расти, потому что Подмосковье прирастает и домами, и населенными пунктами, поэтому наша задача — все заявки удовлетворять.

— В целом строительство домов с ИЖС очень популярно в Подмосковье.

— Конечно, за последние два года, особенно после пандемии, тренд на переселение именно в пригороды, в Подмосковье заметен.

— Сколько времени проходит от момента, когда человек подает заявку, до того, как газ подключают к его дому?

— Мы стремимся к тому, чтобы делать это максимум за два месяца, но все зависит от объема работ. Если на улице лежит газопровод и нужно непосредственно в дом завести газ, то это достаточно быстро делается. Но если нужно проложить уличный газопровод, если плотность коммуникаций большая, необходимо более тщательное проектирование, поэтому это может занимать полгода, может, год.

— Если говорить о бюджете, как бы вы оценили общие затраты на реализацию этого проекта?

— На сегодняшний день на газификацию в рамках президентского проекта направлено порядка 15 млрд руб. Но, исходя из того тренда, который есть, я думаю, что эта цифра в перспективе увеличится до 30 млрд руб.

— С частным сектором понятно. Но газификация очень важна и для предпринимателей, для подмосковного бизнеса. Как вы с ними контактируете?

— Логика простая: чем больше строим газовых сетей, тем проще подключаться и жителям, и бизнесу. На прошедшем Петербургском форуме Московская область вошла в тройку лидеров по рейтингу АСИ, по инвестиционной привлекательности. И одним из критериев, который оценивался, как раз было подключения к газу. И отрадно отметить, что второй год подряд мы держим самую высокую планку. Нам поставили самую высокую оценку по подключения к газу бизнеса — AAA.

— Это влияет и на инвестиционную привлекательность региона. Если предприниматель понимает, что он может организовать свой бизнес в Подмосковье и при этом получить сразу услуги, в таком случае ему проще этим заниматься и у него больше желания это делать.

— Безусловно, чем проще и понятнее процедура подключения, тем это более привлекательно. Поэтому в Подмосковье создан инвестиционный портал для бизнеса, где, по сути, каждого инвестора берут за руку и проводят максимально быстро и качественно до реализации его проекта.

— Если говорить про инвесторов, то кто они? Кто эти люди, которые организуют свой бизнес, обращаются к вам?

— Ежегодно мы подключаем к газу более 1,5 тыс. новых предпринимателей. Обращаются все, естественно, потому что газ — это самый дешевый вид энергии. Газ для разного бизнеса и любая энергия имеют разные значения. Возьмем, к примеру, тепличное хозяйство. Для них газ является ключевой историей, потому что им нужно круглогодично обеспечивать свет для фотосинтеза, и использование газа выходит в пять раз дешевле, чем электричества. Поэтому в Подмосковье активно развивается тепличное хозяйство там, куда мы подводим газ, и они именно за счет газа обеспечивают рост своего бизнеса.

— Какие есть льготные программы в Подмосковье?

— Если говорить про жителей, то по поручению президента определены льготные категории — это многодетные семьи, пенсионеры, участники специальной военной операции. Для них газификация, в том числе выполнение работ на участке, проводится абсолютно бесплатно. В Подмосковье мы уже более 3 тыс. таких заявок получили. Если говорить про бизнес, есть интересная опция — создание индустриальных парков, куда, по сути, инвестор заходит, и ему гарантируется подведение всех коммуникаций абсолютно бесплатно, в том числе газа. Это существенно снижает его затраты на старте проекта.