Осужденный за массовое убийство в ПГНИУ не смог обжаловать пожизненное заключение

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор Тимуру Бекмансурову, в 2021 году напавшему на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и убившему шесть человек. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье». В конце 2022 года стрелок был приговорен к пожизненному заключению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Апелляцию на приговор подавали обвинение и защита. Адвокаты подсудимого просили смягчить наказание. Они настаивали, что Тимур Бекмансуров психически нездоров, и добивались проведения еще одной психиатрической экспертизы. Суд отказал в этом, заявив, что у него нет оснований не доверять уже проведенной экспертизе.

Защитники посчитали также, что суд первой инстанции при вынесении приговора не учел раскаяние обвиняемого. Сам стрелок сказал, что, если выйдет на свободу, сможет хотя бы материально компенсировать утрату родственникам погибших.

Прокуратура в апелляции просила устранить нарушения, допущенные в ходе разбирательства. В частности, исключить из дела доказательства, которые фигурируют в приговоре, но не были изучены на стадии судебного следствия. Это требование суд удовлетворил, что на окончательном приговоре не сказалось.