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Коммерсантъ FM
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Экспортируй-инвестируй-давай-давай!

Как на ПМЭФ прошел бизнес-диалог Россия—Индия

За последний год Индия стала одним из основных покупателей российских энергоресурсов: экспорт в страну оказался сопоставимым с поставками в Китай, но участники двустороннего бизнес-диалога Россия—Индия, прошедшего в рамках ПМЭФ, обсуждали в первую очередь перспективы взаимных инвестиций и возможности локализации производств. Пока из-за ограничений в валютном регулировании, касающихся конвертации и выведения выручки, наращивание российского экспорта в Индию требует и увеличения присутствия российских компаний на индийском рынке.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Индийский госминистр стали Фагган Сингх Куласте, выступая на одной из самых важных и ожидаемых международных сессий ПМЭФ, отметил, что связи между странами укрепляются, несмотря на проблемы в международном экономическом пространстве, а с апреля 2022 года по март 2023 года объем торговли составил почти $50 млрд, но тут же выразил обеспокоенность дисбалансом в торговле (экспорт из России в Индию за этот период составил около $46 млрд, тогда как импорт в РФ едва превысил $3 млрд) и указал на необходимость устранения препятствий для доступа индийских товаров на российский рынок. Сейчас увеличению поставок препятствуют проблемы в логистике, а также тарифы и таможенные трудности, заметил он. Попутно министр пригласил российские компании инвестировать в 13 приоритетных секторов в Индии: от электроники до легкой промышленности.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, в свою очередь, заявил, что Индия уже переместилась с 14-го места на 7-е среди торговых партнеров РФ, а оборот со страной вырос в два с половиной раза, но отметил сложность валютного регулирования, которое ограничивает использование нацвалют стран в двусторонней торговле, и попросил индийские власти запустить пилотный режим для российских компаний, которые торгуют с Индией, позволяющий конвертировать выручку в удобные валюты. По его словам, это позволило бы и индийским компаниям проще инвестировать в российские проекты — на форуме, в частности, было подписано соглашение о строительстве фармацевтического комплекса индийской компании SAFFARM на территории Мурманской области.

Глава Trade Promotion Council of India Мохит Сингла указал и на встречные ограничения на репатриацию доходов из России. В качестве же потенциальных секторов для взаимных инвестиций представители индийской стороны назвали химпром, производство микрочипов, фармацевтику, производство материалов для строительства дорог и оборудования. Для упрощения контакта с российскими компаниями в Москве открылся офис Invest India, а в Индии — российский деск той же организации.

Увеличение российского экспорта между тем также ограничено сложностями с репатриацией выручки, полученной в рупиях и находящейся на счетах индийских банков или «дочек» российских банков. Заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко отметила, что сейчас создается платежная инфраструктура для взаимной торговли, но у бизнеса есть интерес не только в торговле, но и во взаимных инвестициях — банк, в частности, рассматривает участие в рамках проектного финансирования. В регуляторной сфере, впрочем, есть много недопониманий, заметила госпожа Борисенко, добавив, что для взаимных инвестиций важным является и взаимное признание методик подсчета углеродных единиц.

Врио главы ФТС Руслан Давыдов сообщил, что между таможнями двух стран уже готовится соглашение о признании статуса уполномоченного экономического оператора. «Текст практически согласован, возможно, подпишем на саммите БРИКС»,— уточнил господин Давыдов и отметил возможности наращивания оборота в фармацевтике и продукции легкой промышленности, включая индийскую мебель, в качестве одного из способов корректировки дисбаланса в торговле. «Сейчас дисбаланс: рупий много, а потратить их не очень получается»,— признал Руслан Давыдов. Облегчить эту ситуацию, по его словам, должно признание УЭО, что упростит процесс таможенного оформления товаров.

Татьяна Едовина

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