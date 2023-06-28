Хаб, хабиби, хаб!

За последний год Объединенные Арабские Эмираты стали одним из основных дружественных направлений для российского бизнеса — это привело к резкому увеличению товарооборота и кратному росту присутствия российских компаний на рынке страны. Теперь же обе стороны рассчитывают на либерализацию торговли в рамках соглашения на уровне ЕАЭС и на локализацию российских производств в индустриальных хабах ОАЭ — предполагается, что это позволит компаниям выйти не только на местный рынок, но и на рынки стран-соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Делегация ОАЭ на ПМЭФ-2023 оказалась самой представительной: и визуально — за счет одного из самых крупных павильонов со слоганом Impossible is possible («Невозможное — возможно») — и по уровню заявленного участия — в Санкт-Петербург прилетел президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян, он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на площадке форума 16 июня.

Объем торговли со страной, ставшей одним из основных зарубежных направлений для российского бизнеса в условиях действия санкций, в прошлом году вырос на 68%, до $9 млрд. Для дальнейшего же увеличения торговых связей потребуется индустриальная кооперация, заявил на двустороннем диалоге вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, российские компании заинтересованы в создании производственных площадок в ОАЭ для поставок продукции как на местный рынок, так и в другие страны Персидского залива. Для увеличения объемов поставок потребуется и расширение транспортных коридоров, и решение проблемы взаиморасчетов, добавил Денис Мантуров.

Компании, представленные на стенде ОАЭ, также предлагали возможности инвестиций в индустриальные хабы страны — всего на ПМЭФ, по словам министра экономики страны Абдаллы бен Тук аль-Мари приехали представители 18 эмиратских компаний. Министр также рассказал о строительстве инфраструктуры для зарубежных инвесторов, включая логистический хаб, и о режиме «золотой визы» и призвал активизировать работу совета между ОАЭ и Россией для усиления устойчивости экономик к внешним шокам. Замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Ахмед Сувайна Аль Сувейди, в свою очередь, рассказал про рабочую группу с Минпромторгом РФ, в которую входят компании из фармацевтики, нефтегаза и других отраслей. По его словам, стороны работают над расширением цепочек поставок, а также обеспечением поставок запчастей. Российская сторона, впрочем, традиционно ждет и инвестиций в собственный рынок — ОАЭ, как напомнил министр, уже являются крупнейшим инвестором в экономику РФ среди арабских стран.

На уровне ЕАЭС со страной также ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев рассказал, что ни у одной из стран союза не возникло возражений относительно необходимости заключения соглашения. «Мы сразу договорились, что будем работать в режиме fast-track — на следующей неделе в Москве будет проходить второй раунд, а в дополнение к стандартным вещам, таким как устранение пошлин, был обозначен ряд тем, которые мы будем продвигать как некие новеллы — нам необходимо активно развивать инфраструктуру отраслевого сотрудничества: это касается безбумажной торговли, продовольственной безопасности, транспортных коридоров»,— сообщил министр. Полностью выстроить транспортный коридор позволит также заключение полноценного соглашения с Ираном (оно ожидается до конца года, сообщил на полях ПМЭФ вице-премьер Алексей Оверчук). «Это позволит сделать каркас даже не транспортного, а экономического коридора ЕАЭС—Иран—ОАЭ, в перспективе рассматривается и заключение соглашения с Индией»,— пояснил Андрей Слепнев. Абдулла Мохаммед Аль Мазруи, президент Союза торгово-промышленных палат ОАЭ, также отметил, что страна может быть проводником для зарубежных компаний на рынки Индии, Израиля и других стран за счет действия уже заключенных торговых соглашений.

В мае в дополнение к переговорам по созданию зоны свободной торговли российская сторона начала переговоры и по услугам и инвестициям, что должно снизить в том числе регуляторные барьеры — такие соглашения традиционно заключаются между отдельными странами, а не на уровне ЕАЭС. Для расширения торговли необходимы и инструменты содействия контактам малых и средних предприятий, добавил Андрей Слепнев — в текущей геополитической ситуации МСП зачастую проще преодолевать барьеры в торговле.

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина, в свою очередь, рассказала, что из $9 млрд общего товарооборота в прошлом году поставки на $1 млрд осуществлялись с привлечением инструментов поддержки центра. Впрочем, потенциал роста товарооборота между странами еще «совершенно не реализован», добавила госпожа Никишина и указала на «беспрецедентную эффективность» национальных экспозиций на отраслевых выставках в ОАЭ, в том числе таких крупных, как Wetex, ADIPEC и Gulfood. «Каждый раз выставки собирают урожай экспортных контрактов на целый год»,— добавила Вероника Никишина. В прошлом году, по ее словам, 176 компаний приняли участие в выставках в ОАЭ, объем экспортных сделок по итогам которых превысил 6,5 млрд руб. В этом году 89 компаний стали участниками национального стенда, а объем контрактов превысил 1 млрд руб.

Для локализации производств между тем уже запущена площадка евразийского торгово-промышленного хаба совместно с группой Abu Dhabi Ports, рассказал гендиректор «Росгео» Сергей Горьков, возглавляющий Российско-Эмиратский деловой совет. Он отметил, что интерес российских компаний к эмиратскому рынку в последнее время резко возрос: до пандемии на нем было представлено всего несколько сотен российских компаний, сейчас же на рынке ОАЭ зарегистрировано более 3 тыс. Сейчас проводятся roadshow индустриального хаба, предполагается, что его участниками смогут стать более 50 российских компаний. «Это системное решение, направленное на снятие тех проблем, с которыми сталкивается российский бизнес, выходя на новые рынки, в том числе связанных с особенностями ведения бизнеса в новой стране»,— пояснил Сергей Горьков. Участникам хаба обещано льготное налогообложение: НДС по ставке 5%, отсутствие налогов на доходы физических лиц и таможенных пошлин при реэкспорте через свободные экономические зоны, а также свободная репатриация капитала и стабильность валютного курса дирхама к доллару США. Весь проект реализуется на базе крупнейшей в мире промышленной зоны KEZAD и входит в группу компаний Abu Dhabi Ports, принадлежащей государственной инвестиционной корпорации ADQ.

Так, генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев предложил эмиратским компаниям нарастить производство в ОАЭ «зеленой стали» — меры поддержки для новых промышленных предприятий уже предусмотрены принятой в 2021 году индустриальной стратегией ОАЭ под названием Operation 300 bn» («Операция 300 млрд дирхам»), а «Металлоинвест» готов наращивать поставки качественного сырья и обладает технологиями прямого восстановления железа — эта технология является самым прогрессивным и чистым способом производства стали, заверил господин Эфендиев, добавив, что наличие в ОАЭ значительных запасов природного газа и, как следствие, возможностей по производству водорода, а также планы по развитию возобновляемых источников энергии позволяют стране стать одним лидеров по производству чистой стали. «Недавно была одобрена концессия по строительству глубоководного терминала в Новороссийске — это даст возможность грузить суда большей грузоподъемности, что удешевит доставку качественного сырья в ОАЭ»,— привел еще один аргумент в пользу развития совместного производства глава компании.

Помимо промышленной кооперации российская сторона рассчитывает и на увеличение экспорта российских IT-продуктов и услуг, а также локализацию таких компаний в ОАЭ. Для этого создается IT-хаб для российских игроков, желающих выйти на рынки региона. «У арабских компаний большой интерес к российскому IT-сектору»,— заверил Сергей Горьков. А глава ФРИИ Кирилл Варламов, выступая на бизнес-диалоге, предложил создать не региональный, а глобальный хаб для талантливых разработчиков, которые могли бы на месте проходить акселерацию, а затем выходить на мировой рынок.

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург