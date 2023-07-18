Сегодня исполняется 59 лет генеральному директору АО ОСК Алексею Рахманову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рахманов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Рахманов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Уважаемый Алексей Львович! От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Ваша профессиональная деятельность связана с одной из важнейших промышленных отраслей — судостроением. Уверен, что в работе Вам помогает духовная общность со своей малой родиной — Нижегородской областью. Испокон веков здесь жили люди, любившие водный простор и умеющие создавать новое. Ваша работоспособность, умение вникать в детали, объединять людей позволяют реализовывать важнейшие для страны проекты! Хочется пожелать, чтобы эта творческая энергия никогда не покидала Вас! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»