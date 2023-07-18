Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 59 лет генеральному директору АО ОСК Алексею Рахманову

Алексей Рахманов

Алексей Рахманов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Рахманов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Уважаемый Алексей Львович! От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Ваша профессиональная деятельность связана с одной из важнейших промышленных отраслей — судостроением. Уверен, что в работе Вам помогает духовная общность со своей малой родиной — Нижегородской областью. Испокон веков здесь жили люди, любившие водный простор и умеющие создавать новое. Ваша работоспособность, умение вникать в детали, объединять людей позволяют реализовывать важнейшие для страны проекты! Хочется пожелать, чтобы эта творческая энергия никогда не покидала Вас! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...