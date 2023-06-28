К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Курбан-байрам

Дорогие соотечественники, россияне, единоверцы, братья и сестры!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шейх, муфтий, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Шейх, муфтий, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и Духовных управлений мусульман Российской Федерации сердечно поздравляю всех своих единоверцев — мусульман России, СНГ со светлым праздником мусульман — праздником Курбан-байрам.

Совершая сегодня праздничное моление, затем принося жертвенное животное, мы вспоминаем нашего общего праотца — Ибрахима — Авраама (мир ему). Во времена, когда язычники принесением в жертву человека пытались умилостивить своих жестоких богов, Милостивый Создатель явил ягненка, запретив пролитие человеческой крови. Господь испытал веру Ибрахима, сохранил ему сына, этим заповедав людям запрет на принесение человеческих жертв. Веление Всевышнего человечеству было дано на все последующие века: Аллах милостив и охранит от бедствий, если вера человека будет подобна вере Ибрахима — Авраама (мир ему) — искренней верой, подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единственного Бога.

Главный смысл праздника — это восхождение к историческим основам и традициям монотеизма, воспитание милосердия и сострадания. Ведь уже само предписание раздела жертвенного животного — когда две трети мяса жертвуется бедным, неимущим, нуждающимся и соседям — воспитывает умение творить благо для ближних и во имя Аллаха. Курбан-байрам — это в первую очередь общность монотеистических религий. Благородный Коран учит: «И для каждой общины есть обряд поклонения». Ритуалы поклонения, которые верующие люди исполняют и поныне, заповеданы каждой общине Пророков: Ибрахима-Авраама, Мусы-Моисея, Исы-Иисуса, став неотъемлемой частью жизни. Уважение, приятие обычаев и традиций народов, понимание общности происхождения и осмысление Божественного дара — человеческой жизни — это способ уберечь человечество от конфликтов и кровопролития, именно этому учит наш праздник Курбан-байрам, это одна из заповедей религии Ислам.

Курбан — жертвоприношение — это не магический ритуал. Аллаху, как сказано в Священном Коране, «не нужна ни кровь, ни мясо жертвенного животного, а лишь напоминание о последствиях греха и спасительности веры». Жертвы не должны быть бессмысленными, высокая жертвенность всегда осмыслена. Достоинство мусульманина, как и достоинство каждого человека,— это его помыслы и поступки, осознанность и осмысленность деяний. Осмысленности поведения, высокой культуре, которую несет благословенная религия Ислам, посвящены проповеди и наставления в молельных домах и мечетях России. Двери Московской Соборной мечети, 120-летие которой мы будем праздновать в следующем году, не были закрыты ни на один день и всегда здесь звучал призыв к миру. Храм — это не только молитва, храм — это место, где воспитывается наша община, наша молодежь.

Мы обязаны избегать невежественных суждений, должны научиться умению прощать. Прощать чужие и свои ошибки и чужие заблуждения и ошибки, прощать, чтобы вновь вести диалог примирения и мира. Современный мир хрупок и уязвим. И только сохранение диалога, взаимного уважения религий и культур, наций и народов, разум властей и взвешенность всех действий способны уберечь и сохранить человечество. Более 25 миллионов последователей благословенной религии Ислам знают цену мира, который отстояли советские воины, наши отцы и деды. Ислам — религия, которая доказала способность сосуществования с другими народами и другими религиями. Все, от кого зависит мир, люди доброй воли должны прислушаться к призывам, звучащим из всех храмов.

Богоданная религия двух миллиардов мусульман людей на земле соблюдает заповеди Единобожия и призывает к миру. Мы знаем и помним историю и не допустим искажения ниспосланной людям в дар полуторатысячелетней религии Единобожия. Не допустим и любых искажений действительности прошедшего века. Мы соблюдаем заповеди, переданные нам Благородным Кораном и Сунной Пророка Мухаммада, и чтим героическую праведную память народов.

И да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение, и да будут приняты все благие деяния. Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие! С праздником вас, дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие друзья, соседи, люди доброй воли и намерений!

Равиль Гайнутдин, шейх, муфтий, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ