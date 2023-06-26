Детские сады подводят чиновников

В минувшую пятницу оперативные сотрудники УФСБ задержали по подозрению в получении взятки директора городского департамента строительства и капитального ремонта Илью Гора, по решению суда его арестовали. В администрации Нижнего Новгорода он проработал год, придя из строительного бизнеса. По данным следствия, муниципальный чиновник признал свою вину в получении не менее миллиона рублей от поставщика оборудования для детских садов. На этой должности он стал третьим подряд руководителем, обвиненным в коррупции. Два предыдущих директора департамента Юрий Щеголев и Дмитрий Горбунов ранее также попали под следствие за взятки от подрядчиков, строивших детсады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гор был задержан в результате оперативного эксперимента

Фото: администрация Нижнего Новгорода Илья Гор был задержан в результате оперативного эксперимента

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижегородском следственном управлении СК сообщили об аресте Ильи Гора, директора департамента строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода. Сотрудники нижегородского УФСБ задержали его еще в пятницу 23 июня, а на следующий день по ходатайству следователя суд отправил чиновника под арест. Директору департамента было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, с февраля по март 2023 года обвиняемый рекомендовал без проведения конкурсов определить единственным поставщиком компанию, которая намеревалась поставить в детские сады необходимое оборудование. По просьбе директора департамента муниципальный заказчик ГлавУКС-НН заключил контракты с поставщиком, который заведомо не мог обеспечить дошкольные учреждения в указанный 30-дневный срок. Договоры поставки оборудования были исполнены с нарушением сроков.

Илья Гор в июне через посредника получил «не менее миллиона рублей» от представителя организации-поставщика за помощь в обеспечении заказом и «общее покровительство», сообщили в региональном СУ СК.

«Вину по предъявленному обвинению директор департамента признал в полном объеме», — уточнили в пресс-службе следственного управления. В управлении ФСБ добавили, что в начале 2023 года муниципалитету по нацпроекту «Демография» надо было срочно приобрести медицинское, игровое, интерактивное и спортивное оборудование для девяти детских классов на общую сумму свыше 30 млн руб. Илью Гора задержали в ходе оперативного эксперимента, изъяв из тумбочки пакет с двумя пачками пятитысячных купюр — сверток лежал на листе белой бумаги с рукописной надписью:«Сюда».

Как выяснил «Ъ-Приволжье», в пятницу Илью Гора задержали вскоре после объезда строящихся объектов с мэром Юрием Шалабаевым, а в кабинете директора департамента оперативники провели обыск. Илья Гор пришел на муниципальную службу из бизнеса в июне 2020 года по рекомендации бывшего заместителя главы города Ильи Штокмана. Однако и с главой он также был знаком и считался членом команды мэра.

В городской администрации сообщили, что оказывают необходимое содействие следствию, а выводы о виновности или невиновности сотрудника сделает суд. Исполнение обязанностей директора департамента пока возложено на его зама Татьяну Гераськину.

Для администрации Нижнего Новгорода аресты руководителей строительного департамента стали нехорошей традицией: в 2019 году был задержан Юрий Щеголев, которого за получение взятки осудили на семь с половиной лет лишения свободы, но позже из-за тяжелого онкологического заболевания он был освобожден.

Возглавивший департамент вслед за ним выходец из Санкт-Петербурга Дмитрий Горбунов проработал около года и уволился в конце 2021-го, и, по словам мэра, уехал к себе на родину. Однако в начале этого года Дмитрия Горбунова силовики доставили в Нижний Новгород и также арестовали за взятку, его уголовное дело до суда еще не дошло. В обоих случаях взяткодателями выступали представители строительных организаций, желавших победить в конкурсе и получить муниципальные контракты на строительство детских садов. После третьего случая с арестом Ильи Гора некоторые сотрудники администрации грустно шутят, что в департамент строительства надо пригласить батюшку и окропить кабинет директора святой водой.

Впрочем, один из бывших руководителей администрации среднего звена отметил,

что в муниципальном строительстве работать в целом трудно и рискованно. «Все построено так, что если работаешь на результат, то обязательно что-нибудь нарушишь. Если же не делать ничего, то ничего и не нарушишь, но тогда тебя выгонит руководство за бездействие, так как управленцев все же берут для решения определенных задач», — заметил собеседник «Ъ-Приволжье», напомнив, что в последние годы детские сады в Нижнем Новгороде вовремя не сдавались.

Сроки их возведения по нацпроекту «Демография» заметно нарушались. Однако мэры получали за исполнение нацпроекта хорошие оценки от депутатского корпуса.

Роман Кряжев