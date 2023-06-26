Малый бизнес выманивают из тени

Правительство Нижегородской области намерено расширить перечень видов деятельности, в которых можно работать по патенту. В закон «О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области» поправками предложено внести строительство зданий, прокладку коммуникаций, ряд отделочных работ, деятельность библиотек и музеев — всего предложено еще 14 видов. Региональные власти надеются, что это подтолкнет теневых предпринимателей легализовать свой бизнес. Депутаты заксобрания в целом согласны с правительством, но хотят понять экономический эффект от расширения списка организаций, работающих в патентной системе налогообложения. Они сомневаются, что в этот перечень необходимо включать строительные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Шаронов усомнился в том, что стройку зданий надо включать в патентную систему налогообложения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Александр Шаронов усомнился в том, что стройку зданий надо включать в патентную систему налогообложения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджетный комитет законодательного собрания Нижегородской области поддержал поправки регионального правительства о расширении перечня видов деятельности, работать по которым можно после приобретения патента.

По словам представителя минпрома области Альбины Разиной, в этот перечень предлагается внести еще 14 новых видов деятельности (в действующем законе перечислено 80 видов).

Среди них, в частности, работы по возведению жилых зданий, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения и газоснабжения, штукатурные, столярные, малярные и кровельные работы, специализированные строительные работы, производство, ремонт и настройка музыкальных инструментов, производство игрушек, деятельность библиотек, архивов, музеев и других объектов культуры. В патентную систему также предложено включить гостевые дома с общей площадью для временного проживания не более 500 кв. м и некоторые виды розничной торговли.

Годовая выручка предпринимателя, работающего по патенту, должна составлять не более 60 млн руб.

Патентная система предусматривает льготный налоговый режим для ИП: вместо уплаты налогов предприниматель оплачивает патент, ставка по которому составляет 6%, а сумма рассчитывается от заявленного возможного дохода.



Альбина Разина отметила, что работы, связанные со строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и помещений, широко распространены на рынке услуг Нижегородской области среди физлиц, в том числе самозанятых. «Однако патентная система остается недоступной для тех, кто использует труд наемных работников. Это зачастую является одной из основных причин отказа предпринимателей от легализации своих доходов. Расширение перечня будет способствовать выходу малого бизнеса из серой зоны и увеличению поступлений в бюджет», — сообщила она.

Депутат Евгений Бабаев отметил, что в отличие от других форм налогообложения покупка патента оплачивается по месту оказания услуг или производства товаров.

«Получается, что строители будут вынуждены покупать патент в каждом муниципалитете, где будут что-то строить. Неясно, как эта работа будет администрироваться. В грузовых перевозках сейчас аналогичная ситуация, но никто не останавливает машины и не проверяет, есть ли у них патент на работу в конкретном регионе. Со строителями будет также», — уверен депутат. Ему объяснили, что одного регионального патента будет достаточно для работы на территории всей Нижегородской области.

В ходе дебатов депутаты попытались выяснить, какой экономический эффект ожидает правительство.

В финансовом обосновании, подготовленном областным правительством, указано только, что дополнительных затрат при принятии законодательной инициативы не потребуется. Такой ответ депутатов не устроил.

Глава бюджетного комитета Александр Шаронов отметил, что малый бизнес часто оказывает услуги физическим лицам и в случае обещанной легализации они смогут подавать заявления на возмещение НДФЛ. «В результате, с одной стороны, в бюджет области поступят средства от продажи патента, с другой — мы вынуждены будем платить недобором НДФЛ за то, что вытащили бизнес из тени. Нам необходимо понимать этот баланс», — отметил депутат. Альбина Разина ответила, что просчитать этот баланс почти невозможно, но депутаты настояли на том, чтобы правительство попробовало его оценить.

Также Александр Шаронов посчитал, что не стоит включать в патентную систему строительство заданий, сооружений и коммуникаций. «Это отрасли, где контроль со стороны государства нужно как минимум не ослаблять, а лучше усилить. Сегодня человек получит патент и построит дом, завтра ликвидируется как ИП, а послезавтра дом развалится. Мне кажется, что не стоит облегчать условия для отраслей, где необходимы высокие компетенции и квалификация», — отметил депутат, предложив ко второму чтению доработать законопроект.

Заместитель губернатора Егор Поляков согласился с этим предложением, отметив, что попадание в перечень таких потенциально доходных видов деятельности, как строительство домов, может привести к большим выпадающим доходам.

В первом чтении заксобрание рассмотрит поправки на заседании 29 июня.

Андрей Репин