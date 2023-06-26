Пресс-служба Кремля анонсировала важные заявления Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня вечером, 26 июня, Владимир Путин сделает несколько важных заявлений из Кремля. Об этом сообщает «Первый канал».

«Информация, которую ''Первый канал'' получил только что от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля»,— говорится в сообщении канала, опубликованном в 21:17 мск.

«Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России»,— сказал Дмитрий Песков.

Выступление Владимира Путина запланировано на 22:10 мск.

Пресс-служба президента Белоруссии также анонсировала выступление Александра Лукашенко.

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