Главные новости за 26 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Режим контртеррористической операции, введенный 24 июня в Воронежской области из-за мятежа ЧВК «Вагнер», снят.

На фоне этого продолжились атаки ВСУ на Белгородскую область. За последние сутки российская сторона зафиксировала более 90 случаев «прилетов».

ЛДПР определилась с кандидатом на выборы губернатора Воронежской области. Партия выдвинет координатора реготделения и руководителя фракции в облдуме Павла Большова

Выбрала кандидата и «Родина». Партия выдвигает председателя реготделения Игоря Борисова

Власти регионов Черноземья активизировали работу над платными парковками. Завтра они заработают в Курске, с сентября, вероятно,— в Липецке.

А мэр Воронежа Вадим Кстенин обещает вскоре начать эвакуацию машин с прикрытыми номерами с платных парковок

Торги на продолжение реконструкции Петровской набережной в Воронеже на 1,12 млрд руб. были остановлены из-за жалобы небольшой и малоизвестной компании.