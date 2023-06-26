ЛДПР определилась с кандидатом на выборы губернатора Воронежской области

В субботу, 24 июня, состоялась внеочередная конференция воронежского регионального отделения ЛДПР, на котором было принято решение о выдвижении кандидата от партии на выборы местного губернатора. В ЛДПР сообщили, что им стал координатор отделения и руководитель фракции партии в Воронежской облдуме Павел Большов.

К сегодняшнему дню в качестве кандидатов на выборы выдвинуты действующий губернатор Александр Гусев («Единая Россия»), лидер воронежских коммунистов Андрей Рогатнев, руководитель молодежного крыла регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ярослав Тарасов. В партии «Родина» заявляли о планах выдвинуть на выборы депутата Поворинского райсовета Максима Гусева.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Кроме того, в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

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Сергей Толмачев