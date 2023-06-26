Воронежское отделение «Родины» выдвинуло Игоря Борисова на выборы губернатора

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Воронежской области Игорь Борисов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что на конференции 24 июня был выдвинут в качестве кандидата на выборы губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, также партия избрала кандидатов на выборы по двум одномандатным округам в гордуму Воронежа. Ранее воронежская «Родина» сообщала, что может выдвинуть на губернаторские выборы Максима Гусева — однофамильца действующего главы региона.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Голосование будет идти три дня. Известно, что на выборы выдвинуты действующий губернатор Александр Гусев («Единая Россия»), лидер воронежских коммунистов Андрей Рогатнев, руководитель молодежного крыла регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ярослав Тарасов и руководитель фракции ЛДПР в облдуме Павел Большов.

Сергей Толмачев