ВСУ использовали более 90 единиц боеприпасов для атак на Белгородскую область 25 июня

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) по российскому региону за 25 июня. Всего для этого было использовано более 90 единиц различных боеприпасов. Из гражданских лиц никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Так, в Белгородском районе из артиллерии ВСУ обстреляли село Красный Хутор. По нему зафиксировано три прилета, при которых была повреждена линия электропередач. В селе Нехотеевка с беспилотников сбросили шесть гранат. По селу Журавлевка выпустили восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 16, по селу Солнцевка – восемь. В селе Наумовка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – зафиксировано 12 прилетов. Также системой ПВО над селом был сбит беспилотник. В результате обстрела оказалась повреждена кровля зернохранилища на одном из сельхозпредприятий. По селу Бутырки выпустили три противотанковых управляемых ракеты.

В Волоконовском районе по селу Тишанка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, из них восемь пришлись на окраину населенного пункта. В одном из частных домовладений оказалось повреждено ограждение.

В Грайворонском горокруге на окраине села Дроновка с беспилотника ВСУ сбросили одно взрывное устройство, также по окраине населенного пункта выпустили минометный снаряд. На окраине села Новостроевка сбросили с БПЛА два взрывных устройства.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – пять, по селу Белянка – семь. Кроме того, из миномета обстреляли МАПП Шебекино – зафиксировано три прилета.

За день до этого со стороны Украины Белгородчину также обстреливали аналогичное число раз.

Владимир Зоркий