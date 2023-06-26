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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:51

В Ростове-на-Дону началась эвакуация животных из-за пожара в зоопарке на площади 300 кв. метров

В зоопарке в Ростове-на-Дону начался пожар, спасатели проводят эвакуацию животных. В здании музея при зоопарке горит кровля на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила «Ъ» пресс-служба МЧС.

Директор зоопарка Юлия Соболева сообщила местному изданию 161.RU, что в зоопарке горит экзотариум, в котором находятся пауки, грызуны, крыланы, патагонские мары и другие маленькие животные. Отмечается, что музей и экзотариум находятся в одном здании.

МЧС присвоило пожару второй ранг сложности. В тушении задействованы 17 единиц техники и 48 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Позднее пресс-служба прокуратуры Ростовской области сообщила «Ъ», что ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности после пожара в зоопарке. «В ходе проверки также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования»,— отметила пресс-служба.

Согласно информации на сайте зоопарка, в нем представлено 509 видов животных, из числа которых 284 вида состоят в Красной книге Международного союза охраны природы, 34 видa включены в Kpaсную книгy РФ, 14 видов представляют фауну Красной книги Ростовской области

Эрдни Кагалтынов; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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