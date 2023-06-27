Обслуживание на паузе

Антироссийские санкции привели не только к сложностям с закупкой импортного медицинского оборудования, но и к проблемам с его обслуживанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 94% компаний, занимающихся сервисом медицинского оборудования, столкнулись с увеличением сроков поставок запасных частей, а 83% — с дефицитом комплектующих от допустимого до критического уровня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Более 94% компаний, занимающихся сервисом медицинского оборудования, столкнулись с увеличением сроков поставок запасных частей, а 83% — с дефицитом комплектующих от допустимого до критического уровня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Минздрава РФ, на текущий момент доля отечественного медицинского оборудования и изделий, используемых в отрасли, составляет только треть от всего объема. Все остальное — импортируется из других стран. Антироссийские санкции 2022 года привели к проблемам с поставкой медицинского оборудования и препаратов из «недружественных» стран. Также наши медики столкнулись с проблемой сервисного обслуживания ранее приобретенной импортной техники.

Достать дефицит

Курс на импортозамещение медтехники был взят еще девять лет назад, когда правительство России начало ограничивать ввоз оборудования из западных стран. Однако с 2014 года серьезного прорыва в импортозамещении сделано не было, признается член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев. «Самая непростая ситуация в настоящее время — в сегменте высокотехнологичного оборудования. К примеру, у компьютерных томографов просто нет на данный момент аналогов. У российских разработчиков есть прототипы таких аппаратов, но перспективы их серийного производства туманны»,— указывает он.

По словам руководителя отдела продаж медтехники и расходных материалов компании «ШАГ» Владимира Корягина, в настоящий момент существует острая проблема с осуществлением гарантийного и постгарантийного обслуживания и ремонта медицинского оборудования. Часть запасных частей рассматривается как продукция двойного назначения. Также существуют определенные сложности с получением сертификации сервисных инженеров от производителей по обслуживанию и ремонту оборудования. В некоторых компаниях-производителях наложен запрет на предоставление технической документации специалистам из России.

Директор по развитию бизнеса IT-компании «ТехЛАБ», работающей в сфере цифрового здравоохранения, Артем Магницкий отмечает сложную ситуацию с программным обеспечением медицинского высокотехнологичного оборудования. Большая часть представленных на рынке решений была от зарубежных разработчиков, тех же Philips или GE. Правда, добавляет он, сейчас активно появляется отечественный софт для МРТ и КТ.

По данным нашего всероссийского исследования, более 94% компаний, занимающихся сервисом медицинского оборудования, рассказывает заместитель руководителя отдела развития отраслевых решений и интеграций Okdesk Александр Шиянов, столкнулись с увеличением сроков поставок запасных частей, а 83% — с дефицитом комплектующих от допустимого до критического уровня. Это говорит о том, что медицинские учреждения получают сервисные услуги медтехники с задержкой, что уменьшает безопасность эксплуатации оборудования и срок службы аппаратов.

Спрос на оборудование для медицинских учреждений удвоился в 2022 году, а количество предложений на «Авито» выросло в пять раз, делится свой статистикой руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский. «При этом речь идет о новом оборудовании напрямую от отечественных и зарубежных производителей и поставщиков. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их доля в общем объеме предложения составляет более 90%. Стоимость товаров варьируется от сотни рублей до нескольких миллионов. В эту категорию входит широкий спектр товаров — от одноразовых простыней и салфеток до высокоточных медицинских аппаратов — эндоскопов, кардиорегистраторов»,— сообщает он.

Генеральный директор благотворительного фонда помощи людям с БАС (боковой амиотрофический склероз, при котором человек перестает двигаться, говорить, дышать) «Живи сейчас» Наталья Луговая отмечает, что их беспокоят перебои с поставками запчастей для европейских приборов. «Например, мы уже полгода не можем дождаться деталей, чтобы отремонтировать откашливатели. Также очень заметно ухудшилась логистика при поставках запчастей к некоторым НИВЛ европейского производства»,— говорит она.

Заложники ситуации

Представители медицинских организаций текущую ситуацию описывают более критично. Они отмечают, что, помимо проблем с закупкой и обслуживания оборудования и изделий, существенно выросли и цены на них.

По разным позициям увеличение стоимости составило от 30 до 100%, рассказывает директор Института ядерной медицины Сергей Дорофеев. Это связанно и с логистикой, и с какими-то еще санкционными мероприятиями. «Что касается эксплуатации имеющегося уже эксплуатируемого оборудования, то здесь мы, безусловно, испытываем трудности. Но, к сожалению, российский рынок не совсем готов заместить существующих зарубежных производителей настолько, чтобы выполнять добросовестно гарантии перед пациентами и те программы, которые мы реализуем в рамках хотя бы института. Нет сегодня ПЭТ-сканеров, компьютерных томографов необходимого уровня, клинической и диагностической лаборатории. "Росатом",— добавляет он,— совместно с ФМБА разрабатывает линейные ускорители, которые, возможно, в ближайшие год-два станут соперничать с разработками американских компаний, той же Varian. Но это пока может быть в не очень далеком будущем».

Самый болезненный вопрос — ремонт и гарантийное обслуживание работающих приборов и оборудования, делится своими выводами главный врач и владелец «Центра микрохирургии глаза "Я вижу"» Виталий Авалиани: «Здесь клиники становятся заложниками сложившейся ситуации. Чтобы произвели ремонт по гарантии, мы должны отправить неисправную деталь или блок производителю. А это подчас запрещено. Запчасти также едут до нас долго в связи с удлиненными сроками транспортировки, сложностью оформления документов. Цены возросли как в рублевом, так и в валютном эквиваленте. А в конечном счете все это сказывается на кошельке пациента и удорожании стоимости лечения».

На сегодняшний момент, продолжает тему главный врач и руководитель сети московских стоматологий Dental Way Дмитрий Тимофеев, мы приходим к необходимости закупок остатков привычных материалов и медицинского оборудования по ценам в разы более высоким, чем ранее, а также к поиску качественных аналогов, на что требуется немало времени. «В частности, имеется проблема с поставками анестетиков иностранного производства. Американская компания 3М полностью прекратила поставлять комбинированный анестетик "Убистезин", и сейчас даже малые его партии очень трудно найти. Мы пытались перейти на российские анестетики, но, к сожалению, формула наших аналогов существенно уступает зарубежным. Кроме того, нет полных аналогов американского цемента универсальной фиксации, который можно было использовать для всех типов коронок»,— отмечает представитель стоматологической отрасли.

Меняя логистику

Между тем некоторые производители отечественного медицинского оборудования за последние месяцы смогли решить проблемы с логистикой приобретения определенных импортных деталей для своих изделий.

По словам Сергея Грибанова, директора компании «Круст» (производство специального оборудования для инвалидов), организации из США, Великобритании и других европейских стран, с которыми они раньше сотрудничали, отказались продолжать совместно работать. «Мы вышли из этой ситуации с помощью различных каналов параллельного импорта и компаний-посредников. Но, к сожалению, у нас выросли транспортные и логистические издержки, поэтому розничная цена на нашу продукцию повысилась»,— делится он.

Исполнительный директор компании «Моторика» Руслан Бабинцев отмечает, что наблюдались неожиданные трудности с микродвигателями для бионических протезов рук: «Но мы оперативно нашли канал поставок на Востоке, замещающий Европу. Новые микродвигатели смогли интегрировать так, что они ничем не уступают западным, а где-то и превосходят их. На сегодняшний день нам удалось обойти все возникающие сложности, подобрать новых производителей и построить альтернативные логистические цепочки».

По мнению генерального директора НИПК «Электрон» (производство рентгенов и аппаратов для УЗИ) Александра Элинсона, если мы хотим, чтобы большая часть медизделий выпускалась у нас, нужна последовательная политика. «В рамках которой следует вычленять заказы по тем группам изделий, которые не производятся в стране, и дальше находить способы привлечения новых игроков на рынок. Не просто размещать здесь производства, но передавать необходимый объем интеллектуальной собственности, чтобы российская сторона владела всеми правами на изделия и могла их совершенствовать. Все это делается в обмен на рынок. В данный момент это очень непростая задача»,— резюмирует он.

Артем Алданов