Экс-полицейским вынесли приговор за вымогательство и инсценировку ДТП

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор двоим бывшим полицейским, 32-летнему Павлу Токаеву и 31-летнему Эдуарду Ишбулдину, а также их 25-летнему сообщнику Фидану Гарипову.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в превышении должностных полномочий (1,3 ст. 286 УК РФ), вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 163 УК РФ), незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

Как было установлено в суде, в мае 2018 года обвиняемые задерживали предполагаемых наркопотребителей и вымогали у них деньги, угрожая подбросить наркотики. Всего они получили от четырех потерпевших около 570 тыс. руб. Так, один из пострадавших передал полицейским около 260 тыс. руб. и 12 пятитысячных подарочных сертификатов, другой — заложил свой автомобиль в ломбард за 270 тыс. руб. При этом, пока он не согласился оформить кредит, его держали в машине с пристегнутыми наручниками.

Кроме того, Павел Токаев в июне 2018 года участвовал в инсценировке столкновения между автомобилями ГАЗ и Audi А6 за вознаграждение в размере 15 тыс. руб. На основании документов о фиктивной аварии страховая компания выплатила автовладельцу более 145 тыс. руб.

В ходе задержания у Павла Токаева были изъяты патроны от боевого оружия, которые он хранил незаконно.

Бывшие полицейские не признали вину. Они были уволены со службы за совершение проступков, порочащих честь сотрудников органов внутренних дел. Третий фигурант уголовного дела частично признал вину.

Суд приговорил Эдуарда Ишбулдина к семи годам, Павла Токаева — к восьми годам колонии общего режима, последнего — с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года, а Фидана Гарипова — к трем годам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с них материальный ущерб в сумме около 200 тыс. руб.

Майя Иванова

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